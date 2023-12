Erős a forgalom a bevezető utakon, külső részeken, körutakon, sugárutakon egyaránt. A rókusi, makkosházi, tarjáni és felsővárosi területek jó sűrűek, de a Felső Tisza parton is sok a jármű, főleg az Etelka sor felőli végén, illetve az elején a lámpánál. A nagykörúton is egyre többen vannak, a Római körút és a Mars tér környéke, ami sűrűbb. Mivel a nagykörútról nem lehet jobbra kanyarodni a Kálvária sugárútra, ezért nehézkes a Rigó, a Boros József és a Jósika utca is. Sok az autó a Tisza Lajos körúton, főleg a nagyobb csomópontjain, így az Anna kútnál, Dugonics és Aradi vértanúk terén. Sűrű a Petőfi sugárút, Szabadkai, Horgosi út, Boldogasszony sugárút. A Makai, Szőregi úton sokan tartanak befele, a körforgalomig rengeteg a jármű. A hidak előtt sorok alakulnak, de egyelőre a Belvárosi hídon lassabb az átjutás - tudtuk meg a RádióTaxiHárom munkatársától.