Tele vannak a bevezető fő utak, sugárutak és a körutak is. Mind két hidunkon Szeged irányában végig ér a sor, illetve a belvárosi híd előtt az Újszegedi oldalon már alakulnak a sorok. Torlódás van az Aradi Vértanúk terénél , lámpás körforgalomnál és a Mars térnél is sűrű a forgalom. Szilléri sugárúton is folyamatos az autó áradat ezért nehéz kihajtani a Hajős utcából és a Dankó Pista utcából. Tele van a Felső Tisza part, rakpart is. Folynak a munkálatok a Fő fasoron, Török utcában, Jósika utcában. Csanádi utcában több helyen is felbontották az utat, nehézkes a közlekedés. Dorozsmai úton Szeged irányában koccanás történt, torlódik a forgalom. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.