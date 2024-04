Teljes káosz jellemzi a belváros forgalmát! Rakparton oda visszalépésben lehet csak haladni, míg a Somogyi utcában percek óta áll a kocsi sor, de az Oskola utca, Híd utca, Stefánia is be van dugulva.

Belvárosi hídon még folyik az egyezkedés ezért mind a két irányban sorok vannak. Nagykörúton is erős a forgalom, mert Újszeged felé sokan erre kerülnek. Körutakon, sugárutakon sokan vannak, de jó ütemben lehet haladni.