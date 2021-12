Sok nehézséget tartogatott a pandémia miatt az év első fe­le a legtöbb művész mellett Balázs-Piri Soma, ifjú szegedi zongorista számára is. Nyáron azonban kinyílt a világ, a koncerttermek újra megteltek élettel.

– Mint minden előadóművész, én is akkor érzem elememben magam, ha közönség előtt játszhatok, így nagyon boldog voltam, mikor újra felléphettem. Az idei év legmeghatározóbb élménye a győri szabadtéri hálakoncert volt, mikor Maestro Plácido Domingóval léphettem fel, és az egészségügyi dolgozóknak köszöntük meg a hangversennyel áldozatos munkájukat – mondta el lapunknak a 17 éves zongoravirtuóz, akinek lehengerlő tehetségét különleges díjjal méltatták.

Immár 14 éves hagyomány, hogy szakmai zsűri döntése nyomán az MVM Zrt. minden évben hazánk tíz legkiemelkedőbb, harminc év alatti zeneművészét támogatásban részesíti.

Az ifjú tehetségek legnagyobb presztízsű, hazai elismerésével idén Balázs-Piri Somát is méltatták.

– Hatalmas megtiszteltetés és öröm számomra a Junior Prima díj. Egyben hatalmas felelősség is, hiszen ez a pozitív visszajelzés a szakma felől a bizalom jele, amit szeretnék a továbbiakban is megtartani – közölte a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsor 2018-as korcsoportgyőztese. Arról is beszélt, mik a tervei a kitüntetéssel együtt járó kétmillió forint jutalommal.

Balázs-Piri Soma februárban lép fel Szegeden. Fotó: Kondella Misi

– Az összeget nem költöm el, hanem félrerakom a fellépéseim tiszteletdíjával együtt, hogy a a tanulmányaimmal kapcsolatos kiadásokra fordíthassam – mondta.

Legközelebb december 14-én hallhatja majd játékát a fővárosi közönség, majd a tervek szerint Dubajban lép színpadra.

– A dubaji világkiállítás nagyszínpadán fellépni nagy megtiszteltetés. Remélem, az ottani közönségnek tetszik majd a koncert – mondta. A szegedi zenerajongók legközelebb februárban élvezhetik a tehetség játékát, amikor Chopin e-moll zongoraversenyével lép színpadra a Szegedi Szimfonikus Zenekarral, Kovács János vezényletével a nagyszínházban.

Balázs-Piri Soma távlati terveit is megosztotta velünk.

– Tavasszal felvételizek a salz­­­burgi Mozarteum Zeneművészeti Egyetem zongora szakára. Azért szeretnék ebben az intézményben tanulni, mert azt a várost ritka nagy erővel hatja át a zene, gyakorlatilag a zenészek fellegvára – mondta.