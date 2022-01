Rohamosan csökken a hungarikumnak számító makói hagyma termőterülete Magyarországon, ma már ugyanis egyre kevésbé éri meg a gazdáknak ezt a fajtát ültetni – tájékoztatta az Agrárszektort a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). Az újabb nemesítésű vöröshagymák stressztűrő képessége és hektá­ronkénti termésátlaga jóval meghaladja a hagyományos makói fajtákét, így sokan inkább ezeket választják, ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy az utóbbi években számos termelő állt át vöröshagyma-termesztésről fokhagymatermesztésre Csongrád-Csanád megyében. A folyamatról időről időre beszámolt a Délmagyarország is. Különösen jellemző mindez a makói tájkörzetre. Fekete János, a Hagyma Terméktanács elnöke azt mondta, mindössze két termelőt ismer, aki – egyébként Királyhegyes határában – komolyabb volumenben termeli a hagyományos CR fajtát. Egyébként ő maga is csupán saját szükségletre termeli már.

Érdekes – sokak szerint bosszantó – jelenség ugyanakkor, hogy az üzletek polcain vagy a piacokon ennek ellenére kínálnak makóinak tűnő hagymát. Ez azonban nem az eredetvédett, csak itt termeszthető hagymát jelenti, inkább marketingfogás. Látott ilyesmit szerte az országban Fekete János, de lapunk is időről időre beszámolt arról, hogy itt-ott felbukkant ilyesmi. Jellemzően a hagymát forgalmazó cég neve tartalmazza a makói jelzőt, amit nagy betűvel írnak a címkére, apróval pedig azt, mely külföldi országból származik a termény. Ez, bár a figyelmetlen vásárlót megtéveszti, mégsem szabálytalan gyakorlat.

Az agrarszektor.hu azt is megírta, hogy hazánkban 2021-ben összesen 1574 hektáron folyt vö­­röshagyma-termelés. A legnagyobb területen Békés megyében 377 hektáron, Bács-Kiskun megyében 314 hektáron, Csongrád-Csanád megyében 252 hektáron, Jász-Nagykun-Szolnok me­­gyében pedig 219 hektáron termeltek vöröshagymát, Hódmezővásárhely körzetben összesen 198 hektáron, ezen belül Makón 20 hektáron foglalkoznak őszi-, és 46 hektáron tavaszivöröshagyma-termesztéssel. Megyénkben sokan váltottak fokhagymára; ez 350 hektárt jelent, amely jelenleg több, mint a vöröshagyma. A 2021-es országos termésátlag 39,2 tonna volt hektáronként, ami 61,7 ezer tonna össztermést eredményezett.