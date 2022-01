– Szinte nincs olyan területe a Szegedi Tudományegyetem fenntartásában működő Szent-Györgyi Albert Klinikai Központnak, ahol ne valósult volna meg, vagy ne terveznének fejlesztést azért, hogy a szegediek és a megyében élők egyaránt biztonságos, korszerű ellását kapjanak. Mi a baloldallal ellentétben nem a kórházak bezárásában és privatizálásban látjuk az egészségügy jövőjét, hanem abban, hogy az embereket szolgálja az ellátórendszer. Egy mindenki számára kényelmesen elérhető, 21. századi egészségügyi rendszer létrehozása a cél – mondta el lapunknak Mihálffy Béla, Csongrád-Csanád megye 2. számú választókörzetének Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselőjelöltje.

Megjegyezte, ennek jó példája az, hogy Szegedre milliárdok érkeznek a klinikák felújítására, bővítésére. Hozzátette,

az elmúlt 2-3 évben elkészült a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika új tömbje, a koraszülött intenzív osztály a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán, a hibrid műtő a Petri Gábor Klinikai Tömbben, a Nukleáris Medicina Intézet, a szakdolgozói öltöző, a 3D nyomtatóközpont, valamint az Oktatási Centrum és az Onkoterápiás Klinika fejlesztése is.

Emellett a Temesvári körúton elkészült a gyermek-anyagcserelabor is 400 millió forintból, ez pedig az újszülöttek ritka, öröklődő anyagcsere-betegségeinek magas szintű diagnosztikáját és egyénre szabott terápiáját biztosítja. Ugyanígy nemrégiben jött létre állami támogatással a Mars térnél a felnőtt pszichiátriai gondozó, és készült el a Radiológiai Klinikán az új képalkotó diagnosztikai eszközpark.

– A gyermekek ellátása is sokkal korszerűbbé válik a jelenleg is épülő gyermek pszichiátriai tömbbel, valamint a hamarosan induló gyermekgyógyászati sürgősségi és traumatológai részleg fejlesztésével. A két beruházásra 3 milliárd forintnál is több forrás érkezik – mutatott rá hozzátéve, infektológiai klinikával és oktatóközponttal is gazdagodik hamarosan Szeged.

Fotó:Kerekes Balázs

Mihálffy Béla beszélt arról is, hogy a kormány 2010-től kiemelten kezeli az egészségügyben dolgozók erkölcsi, anyagi megbecsülését. Mindezt jól tükrözi, hogy a legnagyobb arányú fizetésnövekedés ebben az ágazatban zajlott. Az orvosok fizetése 2010 és 2022 között átlagosan a három-ötszörösére vagy akár nagyobb mértékben nőtt, míg a szakdolgozói fizetések 2019. július és 2022. január között 72 százalékkal nőttek.

Az idei egészségügyi béremelésre pedig csaknem 260 milliárd forintot fordít a kormány – hangsúlyozta.

Az országgyűlési képviselőjelölt szerint a szegedi klinikák dolgozóit hatalmas köszönet illeti, hiszen emberfeletti munkát végeztek a járványhelyzetben, amelynek kezelésében ki­­válóan helytállt a magyar egészségügy.