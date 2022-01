23 éve segíti a nehéz sorsú családokat Csongrád-Csanád megyében Kolompár László, az Együtt a Romákért Egyesület elnöke, aki a közelmúltban elismerést kapott a Belügyminisztériumtól. A Szegeden élő férfi a közösségért végzett jótékony munkájáért vehette át az oklevelet. Lapunknak elmondta, nagyon meglepődött, amikor megérkezett a meghívó, de akkor még inkább, amikor az eseményen gyermekeivel névre szóló ajándékot kaptak.

Kolompár László ugyanis nevelőszülő, egyedülállóként nevel jelenleg nyolc fiatalt. Az idősebb nevelt gyermekek már kirepültek, de ettől még nem engedte el teljesen a kezüket, legtöbbjük életkezdését ingatlannal támogatta. Megjegyezte, ő is mások által nevelt gyermekként nőtt fel Nagymágocson, így nem volt kérdés számára, hogy felnőttként nevelőszülő lesz.

Mindemellett a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány megsegítésére is kiemelt figyelmet fordít. Néhány évvel ezelőtt százezer forint támogatást adott az alapítványnak, ami az összeget az új koraszülött-mentőautó berendezésének megvásárlására fordította.

Kolompár László neve egyébként azért is ismert a megyében, mert minden évben karácsony előtt több száz kiló szaloncukrot adományoz a hátrányos helyzetű gyermekeknek. 2021-ben 1500 kilogrammot osztott szét a megyében, valamint 50 kilogramm a koraszülött osztályra is jutott. Sőt, részt vett abban a közösségi összefogásban is, amiben Bakson 2,5 tonna élelmiszert osztottak szét a járványhelyzet miatt 200 rászoruló, nyugdíjas és nagycsaládos között.

Lapunknak azt mondta, a ki­hívások motiválják munkájában, valamint az ad neki lendületet a mindennapokban, ha valaki meg­­keresi és segítséget nyújthat számára. Hozzátette, bárkinek szívesen segítenek a bajban.

Kolompár László korábban a Csongrád-Csanád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak is elnöke volt, ekkor a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzattal közösen labdarúgótornával egybekötött családi napot tartottak Tiszaszigeten, továbbá a helyi önkormányzattal Roma Gasztronómiai Fesztivált szerveztek Csanádpalotán, míg Szegeden focikupát szervezett, ahol a romák, a zsidók, a magyarok és a németek rúgták együtt a bőrt. A roma nemzetiségért végzett áldozatos munkájáért 2019-ben elnöki dicsérő oklevelet kapott Kakas Bélától, a megyei közgyűlés akkori elnökétől.