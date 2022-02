Gördeszkás szakemberek közreműködésével tervezték és építették azt a gördeszka és görkorcsolyapályát, amit csütörök délután adtak át a szegedi liget Temesvári körút – Székely sor kereszteződés felőli részén.

A megnyitón részt vett a kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos is. Révész Máriusz elmondta, hogy a kormány egyik célkitűzése, hogy Magyarország a legélhetőbb országok közé tartozzon. Ennek egyik feltétele pedig a szabadidő tartalmas eltöltése.

- Ennek az érdekében indítottuk el az Aktív Települések Programot, aminek része egy sor különféle pályázat kiírása. Szeged pedig ezeken sikeresen pályázik. Ilyen volt például a Vértónál a futókör – emlékeztetett a kormánybiztos.

Újszegeti Liget új görkori pályát adott át Mihálik Edvin és Révész Máriusz kormánybiztos. Fotó: Török János

A most átadott görpark pályáról Révész Máriusz azt mondta, hogy eddig nyolcat támogattak, de a szegedi az első, amelyik el is készült. A kormánybiztos azt is elmondta, hogy a gördeszkázás és a görkorcsolyázás olimpiai sportág lett, és a pálya úgy készült el, hogy akár a világversenyekre is lehet rajta készülni.

- Ráadásul egy ilyen pálya találkozási pont is lehet, ahol sok fiatal összejön, akár naponta is, és abban is bízom, hogy Szeged, mint számos magyar város sokat fog tenni azért, hogy a szegediek többet mozogjanak és egészségesebben éljenek – tette hozzá Révész Máriusz.

Mihálik Edvin, Zöld Város Programért felelős tanácsnok elmondta, hogy a pálya 85 millió forintba került, amihez a kormány 30 milliót adott. A tanácsnok szerint a szegedi pályán látszik, hogy „szívvel-lélekkel” készült, és megfelel a legszigorúbb elvárásoknak.

A létesítményt egyébként a technológia miatt rolleresek nem használhatják, de Mihálik Edvin azt mondta, hogy gondoskodnak majd az ő sportolási lehetőségükről is.