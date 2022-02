Érződött a választási kampány a szegedi közgyűlésben is, ahol az ülésen a város ügyei helyett sokszor az országos politikával voltak elfoglalva a képviselők. Pedig voltak fontos témák, például a megyeszékhely idei költségvetésének az elfogadása. A büdzsé 65 milliárd forint a bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az idei költségvetésben 61 százalék a működési és 39 százalék a fejlesztésekre szánt kiadás.

Arról, hogy a költségvetésben lényegesen kevesebb pénz van, mint akár tavaly is volt, Botka László polgármester és Kovács Tamás gazdasági alpolgármester szerint is a kormány tehet, és úgy általában minden rossz a kormány hibája. Az alpolgármester egészen odáig ment, hogy ha a kormány nem ad pénzt a városnak, akkor akár a közösségi közlekedés is veszélybe kerülhet. A városvezetés és a baloldali frakciók is többször felemlegették, hogy a kabinet elvonja a helyi adókat.

Korponyai Ernő fideszes képviselő emlékeztetett, hogy a kormány hozta Szegedre egyebek mellett a vizes világbajnokságot, valamint kormányzati pénzből érkeznek új buszok a városba. Haág Zalán, a KDNP frakcióvezetője szerint amit a baloldal elvonásként emleget, az a pénz valójában a helyi kisvállalkozásoknál marad. Arra emlékeztetett, hogy a kormány finanszírozta például az uszoda és a sportcsarnok megépítését.