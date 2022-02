Aki a Tisza Lajos körúton sétál, annak biztosan feltűnnek a 79. szám alatti épület erkélyt tartó férfialakjai. Amikor elkészültek, még senkinek nem juthatott volna eszébe, hogy messziről úgy néznek ki, mintha telefont tartanának a fülükhöz. Egy diákvicc szerint a kariatidák fájó arcukat érintve a fogklinikát nézik, és azt mondják: de átmennénk egy fogászhoz, ha elmozdulhatnánk innen! A szegediek körében Négyembörös házként ismert Preszly-házat a 19. század végén építették fel. Tulajdonosa, Preszly Károly a telket az árvíz évében vásárolta meg, a ház az 1880-as évek elején épült fel historizáló stílusban.

A Négyembörös háznak nevezett Preszly-ház kariatidái a legrégebbi egész alakos emberábrázolások közé tartoznak a szegedi házak falain. Fotó: Frank Yvette Forrás: Frank Yvette

Az oszlopokat helyettesítő férfialakokról kapta "becenevét" az épület, amiről cikkünk témája eszünkbe jutott. Messze nem ez az egyetlen építmény ugyanis - ahogy ezt látjuk is nap mint nap - amit egész alakos emberábrázolások díszítenek. A szegedi fejes házak után ezúttal arról beszélgettünk Tóth István történésszel, a szegedi Móra Ferenc Múzeum Helytörténeti és Irodalomtörténeti Osztályának vezetőjével, hogyan, miért kerültek emberek a szegedi falakra?

Férfiak az erkély alatt

A Négyembörös ház alakjai a legkorábbi egész alakos emberábrázolások között vannak, amiket a szegedi utcákon megtalálhatunk. Tóth István arról mesélt: a 19. század végének historizáló stílusa mitológiai alakok fejét, állatfejeket használt előszeretettel, nem az egész alakos megmintázás volt a jellemző. Többek között ezért is érdekes a négy férfialak, a teljes emberalakok használata ugyanis a szecesszió idején volt inkább közkedvelt - ebből a szempontból egy másik érdekesség a mai Juhász Gyula gyakorlóiskola épülete, falfülkéjében a nőalakkal és az angyalokkal. Ez ugyanis az 1930-as években készült el - de a 19. század végi historizáló stílusban. Ismerünk egyébként a Szentháromság utcán is egy épületet, ahol szintén férfiak tartják az erkélyt, de ők csak deréktól felfelé látszanak.

Nők táncolnak az ügyészségen

A Szegedi Nemzeti Színház négy múzsája is ebben az időszakban került a helyére, a református palota éneklő gyermekszobrai pedig 1909 óta állnak az épület teraszának korlátján. Érdemes kitérni a homlokzati mozaikokra is: a Tisza Lajos körútra néző épületrész homlokzatán a magvető, a Kálvin tér felé néző épületrészen az arató alakja látható. Az 1910-ben épült Stefánia 10. falán - az épületben ma az ügyészség, korábban szerkesztőségünk is működött - nőalakok táncolnak, van itt azonban egy másik nő is, aki jóval később került ide. 1956-tól 2005-ig működött a Vajda-palota sajtóházként, 2009-ben az ügyészség költözött falai közé. Ekkor helyezték el a homlokzaton Jusztícia alakját.

Sörfőzde és koszorús angyal

Az 1930-as években épült a Rókusi Általános Iskola a Kossuth Lajos sugárúton, ahol a bejáratok fölött szintén emberalakok - párok és gyermekek - állnak. Ebben az időszakban készült el a mai SZTK épülete is, rajta az egészséges férfi, az egészséges nő és a gyógyítás szobrával. Jellemző volt, tudtuk meg Tóth Istvántól, hogy az épület funkciója adta meg a szobrok témáját: Magyar Ede tervezte Református Palotában is zajlott oktatás, és ha belegondolunk, az ügyészség és Justitia 21. századi esete is ebbe a sorba esik.

A Tábor és a Mérey utca sarkán régóta nézegettünk egy házat, aminek falán fülkében korsót tartó férfi áll, itt, mint megtudtuk, egykor sörfőzde működött. Az egykori ipartestületi székház a Horváth Mihály utcában 1928-29-ben készült el, 1977-ben alakították át színházteremmé: homlokzatát mesterségeket ábrázoló szimbolikus alakok díszítik.

Mesterségeket mintáznak meg az egykori ipartestületi székház homlokzati szobrai. Az épületben működik ma a Szegedi Nemzeti színház Kisszínháza. Fotó: Frank Yvette Forrás: Frank Yvette

Mellette az Iparcsarnok 1936-os, modernista épületén két egymással szemben repülő, férfi és női angyalalak tartja a mezőgazdaságot jelképező koszorút és az ipart jelképező fogaskereket. A hódmezővásárhelyi kerámiagyárban készültek.

Leverték a szecessziós díszeket

Sok alak, amit ma ismerünk, a szecessziós stílust képviseli. Ha már táncoló nőalakokról szó esett, meg kell említeni a Tábor utca és a Bartók tér sarkán álló, Magyar Edéhez köthető Goldschmidt-házat - a neves építész első szegedi munkája volt az 1905-ben átadott épület.

A Goldschmidt-házon már csak a csodaszép kapualj emlékeztet a szecesszió egyik legjellegzetesebb képviselőjére, ami valaha volt. Fotó: Frank Yvette Forrás: Frank Yvette

Ha egy Szegedet nem ismerő turista ma ránéz, nem sejtheti, milyen kincset rejt a kapualj, és milyen szép volt egykor maga a ház is. A Tábor utcára nyíló szép, szecessziós fakapu mögé márpedig érdemes bepillantani. Egyszer volt olyan szerencsénk, hogy nyitva találtuk, és többen beszöktünk járókelők, gyönyörködni az indákkal és napkoronggal díszített, kecses nőalakokban: a stukkók mintájául a korszak híres táncosnői szolgáltak.

A ház jó példája annak, ahogy a szecesszió emberalakjainak egy része is eltűnt a szegedi falakról, más díszítésekkel együtt, jóval több volt ugyanis belőlük. Az 1950-es évek házbővítései, emeletráépítései idején szabadultak meg ezektől, arra hivatkozva, hogy a bővítések megváltoztatták az épületek arányát: ha ez nem történik meg, a Bartók tér ma egészen más képet mutatna.

Tápai Antal és Vinkler László

Szintén Magyar Ede tervezte az 1911-ben átadott Ungár-Mayer házat, amin a sarki torony tetejét fogják körbe nőalakok. A Kárász utca sarkán álló házat mindenki ismeri, ahogy a "bádoglányokat" is, amik egyébként nem bádogból készültek, mert az nem állt volna ellen eléggé az időjárás viszontagságainak. Tóth István elmondta: minta alapján préselték ki az emberalakokat, és a tető anyaga horganyzott lemez némi ónnal.

Nők fogják körbe az Ungár-Mayer ház tornyát a Kárász utca sarkán. Horganyzott lemezből készültek. Fotó: Frank Yvette Forrás: Frank Yvette

Utóbbi azért kell, hogy puhább, formázhatóbb legyen az anyag, előbbi pedig azért, hogy ellenálljon az időjárás viszontagságainak. Egy nő és egy férfi kőalakja fogja közre a mozaikot a Jósika utca 14. bejárata fölött is, amit szintén Magyar Ede tervezett. Ebben a házban dobta el magától az életet.

A szocialista realizmus időszakában is jelentek meg emberek a szegedi falakon: Tóth István a Mars tér társasházait hozta fel példának. Ezeket már a közelmúltban megjelent cikkünkben is említettük, ami az 1945 utáni szegedi épületekkel foglalkozott: kiemeltük akkor is a bejáratok fölötti kő reliefeket. A reliefeket, mint megtudtuk, Tápai Antal szobrászművész készítette, több közülük egész alakos emberábrázolás. Egy jellegzetes példát találtunk a belvároson kívül is, mégpedig a szegedi vízitelep 1959-es épületét. Homlokzati falát ugyanis Vinkler László szegedi festőművész Csónakázók című mozaikja díszíti.

Kő, stukkó, sgraffito: Amint azt cikkünkben is olvashatják, az emberalakok változatos technikákkal kerültek fel a falakra, épületekre. Tóth István abba is beavatott minket, hogy az épületszobrok anyaga úgynevezett épületkövezet. Ez a kemény anyag nem mindenütt tiszta kő,könnyebben lehet faragni, vésni, és ellenáll az időjárásnak. A stukkó kidomborodó mintázatot jelent, a sgraffito pedig síkban lévő díszítés, külső freskó. A Széchenyi téren a postával szemközti historizáló, árvíz utáni épület falain lehet rá példát látni.