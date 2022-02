Az Oktatási Hivatal nyilvánosságra hozta az idei középiskolai központi írásbeli felvételi vizsgák eredményét. Az országos átlag 52,52 pont lett, mely több mint 5 ponttal magasabb a tavalyi átlagnál. Az idei felvételizők magyarból átlagosan a maximálisan megszerezhető 50-ből 30,01 pontot, matematikából 22,66 pontot értek el.

A magyar sikerült tehát jobban idén, annak ellenére is, hogy ebből a tantárgyból jóval kevesebb kiemelkedő eredmény született, mint matematikából, melyből a felvételizők fél százaléka elérte legalább a 48 pontot. Ez húzta fel tavalyhoz képest az átlagot is, hiszen az előző évben felvételizők matematika-átlageredménye szinte ugyanennyi, 22,7 pont volt, magyarból viszont akkor jóval gyengébben teljesítettek, és az országos átlag csak 24,4 pont volt. Akkor sokan panaszkodtak is a magyarfeladatsorra, amely az utóbbi 10 év leggyengébb eredményét hozta, több ponttal elmaradva a sokéves átlagtól. Maximális pontszámot senki nem kapott, és a 40 pontos határt is mindössze a felvételizők 3,5 százalékának sikerült elérnie.

Megnéztük néhány szegedi középiskola listáit, melyek közzétették, hogy a náluk írt felvételi dolgozatok idén hogy sikerültek. A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban például 104-en írták meg a központi írásbelit. Ott magyarból egy, matematikából öt maximális pontos dolgozat született. A legjobb felvételiző 97 pontot szerzett, mindössze 3 pontot veszített a magyarfeladatsoron. A Deák Ferenc Gimnáziumban 222 diák vizsgázott, ott egy 50 pontos matematikadolgozat született, magyarból a legjobb eredmény 48 pont lett. A Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnáziumában magyarból 46, matematikából 43 pont volt a legjobb eredmény.

A hat- és nyolcosztályos gimnáziumokba felvételizők egyébként még a nyolcadikosoknál is jobb eredményeket értek el országosan. A 6. osztályos tanulók összesített átlageredménye 62,7 pont lett –magyar nyelvből 33,3, matematikából 29,5 pontot értek el. Ez közel 4 ponttal jobb az elmúlt évi 58,8 pontos átlagnál. A 4. évfolyamosok átlageredménye kiemelkedően magas, 70,3 pont volt, ezen belül magyar nyelvből 36,8, matematikából 33,5 pontot értek el átlagosan.

A szóbeli vizsgák a jövő héten kezdődnek. Ilyet azok a középiskolák tartanak, ahol az elmúlt években legalább kétszeres volt a túljelentkezés. A legtöbb helyre minden felvételizőt behívnak, de akadnak olyan intézmények is, ahol minimumponthatárt szabtak meg a szóbeli vizsgákon való részvételhez. Intézményenként eltérő, hol mekkora súllyal veszik figyelembe az itt elért eredményt. A szóbeli meghallgatások március 11-ig mindenhol lezárulnak, ezt követően, a teljes felvételi pontszám ismeretében, március 21–22-én még lehet módosítani a megjelölt iskolák, illetve tanulmányi területek sorrendjén.