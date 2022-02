A városképű jelentőségű szegedi Centrum-gödör sorsa időről időre előkerül a lapban. Egy időben saját növény- és állatvilága kezdett kialakulni a területnek, helyes kis mocsarat látott, aki bekukucskált a fém kerítés mögé. Használták jó darabig parkolónak is, de ha jól emlékszünk, elég sokszor kellett onnan szivattyúzni a vizet, ami most is megáll. Tavaly szeptemberben nyilatkozta a Délmagyarországnak a telek tulajdonosa: idén tavasszal kezdődik majd a beépítés, de azt pontosan még nem lehetett tudni, mi épül majd itt.

Az élővilág azonban kihasználja az utolsó pillanatokat is, láttuk a napokban. Egy tavaszias délutánon többen is figyelték a rácson át a gödör tócsáiban úszkáló vadkacsákat, azaz tőkés récéket: három hímet és két nőstényt számoltunk meg. Ez a Kárpát-medence leggyakoribb récefaja, a házikacsa őse. A gácsérok zöldessárga csőrükkel, fémesen csillogó zöld fejükkel jól mutattak a tarka graffitik előterében.

Vadkacsák úszkáltak egy tavaszias délutánon a Centrum gödör tócsáiban. Fotó: Farkas Judit

A Tisza belvárosi szakaszán és a záportározó tavaknál sokat lehet látni belőlük - a szabadstrandon a fürdőzők közé is beúsztak néha -, és végül is víz ez is. Főleg magvakat, növényi részeket, gerincteleneket, apró halakat és ebihalat esznek, van, amit itt is megtalálhatnak. Felbukkantak már meglepőbb helyeken is, mint például a lekövezett Mars vagy Dugonics tér.