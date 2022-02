A sorozatot a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az INPUT program szervezi, az első rendezvény kedden 15 órakor kezdődött a kamara Párizsi körúti székházban.

Az ingyenes program egy ötalkalmas, egyenként négyórás, gyakorlati workshopokból álló képzéssorozat, amely kezdő cégvezetőknek és friss, naprakész tudásra vágyó vállalkozóknak segít fejlődni üzleti, marketing, értékesítés és árazás témakörökben. A résztvevők gyakorlati tudásra tehetnek szert a piacra lépési stratégiák, online marketing, márkaépítés, üzleti modellek és értékesítés területén.

A „tanévnyitón” Oláh Zsuzsanna kamarai titkár köszöntötte a részvevőket, a tréner Süvöltős László marketing- és üzletfejlesztési szakértő, a Simplegrow vezető tanácsadója volt. Az első képzés témájának az üzleti alapokat és vállalkozásindítást választotta.

Olyan kérdésekre kaphattak választ a résztvevők, mint például milyen a jó üzleti ötlet, hogyan tudd meg, hogy vevő lesz-e a piac a termékedre, vagy éppen hogy hogyan érd el a célpiacod. A kezdetben rendes képet mutató „tantermet” egy idő után átrendezte a tréner, amikor már kis csoportokban dolgoztak a résztvevők. Gyakorlati feladatokban sem volt hiány, ahogy prezentációs diák­­ban sem, ezeken rendre megválaszolandó kérdéseket is olvashattak a program résztvevői. Kiderült, felüknek már most van cége, de ők is sok hasznos, segítő információval lettek, lesznek gazdagabbak.