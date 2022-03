Hatvanegy éve ünnepeljük március 27-én a színházi világnapot. Ez alkalomból kerekasztal-beszélgetést szerveztek a Somogyi-könyvtárban. A Szegedi Nemzeti Színház háttérmunkásai beszéltek arról, hogyan készül egy előadás és milyen munkálatok előzik meg, hogy a premieren felgördülhessen a függöny.

Czene Zoltán rendezőasszisztens elárulta: a jogdíjak rendezése és a szereposztás kitalálása után, a darab bemutatása előtt 3-4 hónappal kezdődik az előkészítés a díszletek és jelmezek, valamint a koreográfia megtervezésével. Ezt követi a 6-7 hetes próbaidőszak, majd a főpróbahét. Vannak háttérdolgozók, akik végigkísérik ezt a folyamatot, mások később kapcsolódnak be a munkába. Sánta László férfi varrodavezetőtől megtudhattuk, nagyjából 4 hét áll rendelkezésre a jelmezek elkészítésére, ami például egy opera esetében csak férfiruhából több mint 30 darabot jelent.

– Ezeket ráadásul úgy kell megvarrni, hogy extrém mozgásokat is kibírjanak, hiszen sokszor táncolnak benne – tette hozzá. Hasonlóan nagy kihívással küzdenek a fodrászok is, erről már Endrődy Judit fodrásztárvezető beszélt. A két színházban összesen 5 szakember alakítja a színészek és táncosok frizuráját, sminkjét és maszkját, az itt alkalmazott megoldásokhoz pedig az alap fodrászképzés nem elég. Példaként azt az esetet említette, amikor a Szegedi Kortárs Balett tagjai rokokó parókát kértek – mint mesélte, akkor csak az ima segített, hogy azok az előadás végéig mindenki fején fent maradjanak.

Zsoldos Anikó súgó abba avatta be a közönséget, hogyan kell az oldalsó takarásból súgni és milyen nehézségek adódnak, amikor egy operaelőadásban kell segíteni, pláne ha az oroszul vagy németül zajlik. Stefanik Sándor főügyelő pedig saját munkája mellett, melyet úgy foglalt össze, hogy az előadás láthatatlan karmestereként köti össze a műszakot az előadókkal, a kelléktárosi munkáról is ejtett pár szót. Lelkesen mesélte, hogyan gyűjti be kollégája a kívánt eszközöket piacokról, vagy éppen hirdetések alapján, illetve hogy mi zajlik a színfalak mögött, ha a darabban ehető kellékek is vannak.

Az egy órás beszélgetés végén a résztvevők kérdéseket is feltehettek, de persze csak olyan kulisszatitkokkal kapcsolatban kaptak válaszokat, melyek nem veszik el a színház varázsát és illúzióját.