Tavaly nyár közepén 17 hódmezővásárhelyi és a mártélyi üdülőterületen lévő játszóteret kellett az önkormányzatnak zárnia, mert a 18 ellenőrzött játszótér 127 játékeleme közül 108-at nem talált megfelelőnek és biztonságosnak a város által felkért minőségtanúsító szervezet.



Pálfordulás



Több baleset is történt a játszótereken. A zárások után a szülők szinte sehová sem tudták vinni játszani a gyermekeiket. Az önkormányzat ezt is, mint sok minden mást, a kormányhivatal támadásának vette, később azonban pálfordulás következett, mert 3 éves, összértékében 100 millió forintos játszótér-felújítási programot hirdettek. A tavaly útjára indított program részeként a város 60 millió forintban szerzett be új játszótéri elemeket.



Még nincsenek készen



Az önkormányzat gyorshír szolgálatának tájékoztatása szerint jelenleg 4 játszótér még mindig zárva van, mert ezekre új játszóeszközöket szerzett be az önkormányzat, amiket még nem helyeztek ki. Legközelebb a Kertvárosban a Fórum ABC előtti játszóteret nyitják meg. A népkerti játszótérre, ahol tavaly ősszel elbontották az ikonikus hajót, egy másik, nagy játszóhajót szereztek be, de azt is csak májusban vagy júniusban helyezik ki. Az Európa park néhány új hintát, köztük egy baba-mama hintát kap.



Mindeközben a gyorshír szolgálat játszótéri posztja alatt egymásnak estek a kommentelők, ugyanis a város hivatalos Facebook-oldaláról több, kritikus hangvételű hozzászólás is eltűnt, törölték az adminok, volt olyan kommentelő, akit le is tiltottak. A gyorshír azzal érvelt, hogy csak azokat a kommentelőket tiltják, akik vállalhatatlan módon írnak a városról.



„Egy évük lett volna”



Annak a kommentnek az íróját is „offolták”, akinek sorait végül más tette ki újra a poszt alá. A hölgy többek között azt írta: „Egy éve lett volna az önkormányzatnak arra, hogy felkészítse a vásárhelyi játszótereket a jogszabályi változások kapcsán érvényes új, uniós követelmények teljesítésére. Nem tették meg. (…) Bár próbálták a kormányhivatalra kenni az egész balhét, nem sikerült. (…) Mindenesetre örülünk, hogy 8 hónap elteltével sikerült elvégezni a karbantartási munkálatokat a játszótereinken. Az már csak slusszpoén lesz, ha szalagot átvágva próbálják a polgármester érdemeként feltüntetni ezt az egészet.”