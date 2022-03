Bár voltak akadályozó tényezők, például a koronavírus-járvány és a hozzá köthető ellátási nehézségek sora, jól halad a makói Hagymatikum fürdő bővítésének építése – derült ki tegnap, amikor Lázár János országgyűlési képviselő a kivitelező cég munkatársainak társaságában áttekintette a terveket és bejárta az építkezés területét. A beruházásról azt mondta, ez az ország legizgalmasabb és legszebb fürdőjévé teszi majd a Hagymatikumot. Ez leginkább a csúszda- és élményparknak lesz köszönhető, ahol 3 csúszda és 4 élménymedence fog működni.

Mint megírtuk, a Makovecz Imre elképzelései és a Makona Tervező Iroda tervei alapján elkészülő beruházás megduplázza a mai fürdő kapacitását. A több mint 3200 négyzetméteres alapterületen megvalósuló, tavaly júniusban indult fejlesztés során családi és élményzóna, három fedett csúszdával ellátott csúszdatorony, valamint napozóteraszos, nyári öltöző épül, és kialakítanak egy 220 négyzetméteres külső termálmedencét. Jó hír, hogy olyan mennyiségű és minőségű vizet találtak, és olyan kutakat tudtak fúrni, amely az egész létesítmény ellátására képes. A 9,2 milliárdos beruházás kivitelezésére a székesfehérvári székhelyű Fehérép Kft. kapott megbízást.

Lázár arról is beszélt, hogy az építkezés további feladatokat is hozott magával. A vendégforgalom ugyanis várhatóan annyival növekszik majd, hogy az öltözőkapacitást bővíteni kell, illetve a tervezett új, eredetileg nyári öltözőblokkot legalább 400, télen is használható öltözővel lenne érdemes bővíteni. Ez komoly plusz bevételt hozna a városnak, de ehhez 1-1,5 milliárdnyi plusz forrásra lesz szükség a kormánytól – mondta a honatya.

Hogy a fürdő bővítése pontosan mikorra fejeződik be, egyelőre nem tudni. Az biztos, hogy valamikor 2023-ban már fogadni fogja a vendégeket.

– A legfontosabb, hogy jó minőségben készüljön el – tette hozzá Lázár János, a megye 4-es számú választókerületének Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselőjelöltje.