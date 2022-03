A Magyar Cukrász Ipartestület múlt héten rendezte meg a Pataki János Emlékversenyt. Cukrászati artisztika kategóriában szegedi siker született: az első helyet Romicsné Domokos Mónika hozta el, vagyis ő lett az ország legjobb cukorszobrásza. A Tündérkert torta- és süteményműhely tulajdonosa öt éve egyébként egyszer már megnyerte ezt a versenyt, amit aztán évekig nem rendeztek meg. Most, a harmadik kiírásra pályázott újra, és egyből duplázni tudott.

A feladat az volt, hogy valamilyen módon kapcsolódjunk Pataki János munkásságához. Az én szobrom a szakma iránti alázatot képviseli – beszélt alkotásáról Mónika.

A cukormasszából és tragantmasszából készült fantasy szobor az Isten császárnéja címet kapta. A szárnyas főalak egy oszlopon ül, alatta a földről csodálja egy földi halandó. A jelenetben helyet kapott egy bébisárkány, illetve vannak tengeri és szárazföldi részei is.

A legnehezebb az volt, hogy megoldást találjak arra, hogy a császárnét tartó oszlop stabil legyen, mivel a szobrokba nem lehetett mesterséges tartóelemet beépíteni. Ezt úgy értem el, hogy belülről fehér csokival is kiöntöttem. De nagyon aprólékos munkát igényelt a szárnya is, ami ostyából készült, illetve a haja, ruhája és a keze is – sorolta az alkotó.

Mi egyébként a színezést is külön kiemelnénk, hiszen a fehér szobornak a végén olyan festést sikerült adni, amely által valóban úgy néz ki, mint egy műalkotás, nem pedig úgy, mint egy édesség. A nagy felületeket szórópisztollyal színezte, az arcok azonban kézi munkával kaptak élethű árnyalatokat.

Romicsné Domokos Mónika elárulta: összesen 70 órát dolgozott a szoborral.

Csak nyugalmi állapotban lehet ilyen aprólékos munkát végezni, ezért főleg munka után, éjszaka foglalkoztam vele – mesélte.

Fotó: Kuklis István

Az pedig külön kaland volt, hogy feljuttassa a fővárosba: a csomagtartóba állította be, és csak bízni tudott benne, hogy épségben megérkezik vele.

Természetesen vittem minden kelléket, hogy ki tudjam javítani az esetleges sérüléseket, de szerencsére erre nem volt szükség – mosolygott.

A szegedi cukrász úgy fogalmazott, nagyon megtisztelő számára, hogy a 20 ezer látogatót fogadó rendezvényen sokan megcsodálták alkotását, és persze az még nagyobb büszkeség, hogy a szakmai zsűri is elismerte tehetségét. Pedig nem is foglalkozik túl régóta a szakmával: 5 éve kezdett el formatortákat készíteni, miután az olaszoktól megtanulta az alapokat. Előtte egy húsboltban dolgozott.

A formatortákat még most is nagyon keresik, de egyre többen rendelnek most már cukorszobrokat is. Ezek a közhiedelemmel ellentétben évekig elállnak, így szép emlék maradhat akár egy családi esemény kapcsán – mondta.

Ezekből is egyre többet készít tehát, mely remek gyakorlás számára. Elárulta ugyanis: gondolkozik rajta, hogy elindul az Európa-bajnokságon is. Mostani, országos bajnoki címet elnyert szobrát pedig hamarosan elárverezi, a befolyt összeget pedig az ukrán menekültek segítésére ajánlja fel.