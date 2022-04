A kérelmek beadási ideje szerdán nyílt meg és május 16-áig tart. Az ezt követően benyújtott kérelmek szankciómentes módosítására május 31-éig van lehetőség. Ezzel még nincs vége: a támogatási összeg munkanaponkénti egyszázalékos csökkentésével járó módosításra június 9-éig még lesz lehetőség. Ezután a kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül visszautasítják. Kivételt képeznek ez alól az állatalapú közvetlen támogatást érintők, amelyek már május 16-a után is csak szankcióval módosíthatók.

A kérelemben 43 támogatási jogcímre, intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Az egységes kérelmet továbbra is kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár online felületén, a mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes oldalon lehet benyújtani.

A korábbi években a támogatási kérelmek mintegy 70 százalékát rendre a kamara falugazdászai adták be. Tavaly a május 17-i határidőig a 164 ezerből 112 ezret közreműködésükkel nyújtottak be a gazdálkodók.

Idén a zöldítést érintő változások miatt indokolt a személyes ügyintézés. Az Európai Bizottság az orosz–ukrán háború következtében fellépő európai élelmiszer- és takarmánypiaci problémák enyhítése, az élelmezésbiztonság és az ellátás biztosítása érdekében felmentést adott a zöldítési követelmények egyes előírásai alól.

Így az idén lehetőség nyílik arra, hogy az eddig a zöldítés szempontjából parlagként megjelölt „pihentetett területen” termeljen a gazdálkodó. Ezeket a területeket kaszálhatják, legeltethetik, vagy bármilyen szántóföldi haszonnövényt, például kukoricát vagy napraforgót termeszthetnek rajtuk.

Az egységes kérelmekkel kapcsolatban bővebb információk az agrárkamara portálján, a nak.hu/ek-2022 oldalon érhetők el.