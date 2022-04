A magyar néphagyomány, nép­költészet fontos legendáját, a csodaszarvast eleveníti meg a szegedi születésű Rengei Georgina divat- és textiltervező legutóbbi munkája. Három hónapnyi előkészület, hosszas kutatómunka és aprólékos tervezés eredménye a mélykék alapú, ismét sajátos pixeles mintával díszített kötött kabát. A fiatal tervező két éve alapította meg a Rozmaring Hungarian Designt; tradíció, praktikum, művészi indíttatás és játékosság ötvözetében készülnek saját tervezésű ruhadarabjai. Korábbi, pásztor­élet témájú ruháin is találkozik a múlt a jelennel.



A cifra vonalak mögött



A magyar őstörténet motívumai sajátos stílusban jelentek meg már első munkáin is. Kezdetektől az a gondolat vezérli, hogy a magyar múlt el nem feledhető értékeit láttassa. A cifra vonalakhoz, a tradicionális motívumokhoz saját személyiségét adja hozzá a Budapesti Metropolitan Egyetem egykori hallgatója.

Tiszteletben tartom a ha­gyományt, nem szeretném má­­solni, utánozni. Inkább in­­spirációként hat, hogy megőrizzem a mai kornak a népi kulturális értékeinket, mindezt méltó módon feldolgozva – hangsúlyozta.

Ezt a darabot a csodaszarvassal a középpontjában egy jelentésekkel, magyar szimbólumokkal teli előkelő viseletnek álmodta meg Rengei Georgina. Fotó: Stefan Pospíšil





A legendához méltón



A csodaszarvas legendájához félve közelített. Ahogy mondta: ehhez a feladathoz, a tökéletes kompozíció megalkotásához, a történet méltó megidézéséhez igazán fel kellett nőni. A téma alapos háttér- és kutatómunkát kívánt. Ám nem ez volt Georgina egyetlen félelme.

Nehézséget okozott, hogy a szarvasmintát a kötött ruházaton a karácsonyi rénszarvas motívumhoz társítják. Ezt a darabot viszont a csodaszarvassal a középpontjában egy jelentésekkel, magyar szimbólumokkal teli előkelő viseletnek álmodtam meg – mondta. Honfoglalás kori kaftán kabátokat kutatott, abból merített ötleteket. Papíron tervezte meg a 600 tű szélességű és 1000 tű magasságú teljes kabát tervét, majd tapasztalt mintázó szakember írta meg ez alapján a számítógépes programot a gyártáshoz. Ami a három hónapos előkészítés és tervezés után további egy hónapnyi munka volt.



Ne csak egy gondolat



Az igényesség vezérelt, a ruhának minden szegmense megkomponált. A kabát elején megjelenik Hunor és Magor a kerecsensólyommal, hátoldalán a csodaszarvas ágaskodik, agancsa között a nomád napkoronggal. A ruhadarab mellrészét honfoglalás kori régészeti leletek mintái díszítik: szív- és rózsaalakú pitykék, boglárok, csüngők rajza. Bizánci tulipános szalagdísz mintasor fut vé­­gig az ujján, valamint az ősi erő, folyamatos fejlődést jelképező Istenfa is helyet kapott a kabát két oldalán. Ne csupán egy röpke, ruhába átültetett gondolat legyen – hangsúlyozta a hosszas tervezői és kutatómunka lényegéről Georgina. A minta és a fazon mellett színválasztása is tudatos: a domináns aranysárga színhez háttérként a mélykék mellett döntött.

Egy ruhadarab ne pusztán szép és hordható legyen, különleges tartalmat, eszmeiséget is közvetítsen. Megmutatva közös értékeinket, gyökereinket. Szeretném, ha az emberek egy-egy viseletben a hétköznapok ünnepeit még inkább átélhetnék – fogalmazta meg Georgina személyes indíttatását arra a kérdésre, milyen utat szán saját tervezésű ruhadarabjainak.