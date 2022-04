A digitális idősgondozás kiépítésének részeként egy hónappal ezelőtt indította útjára a kormány a Gondosóra programot, amely otthoni biztonságérzetet ad az időseknek. A program egy jelzőkészülékből és a mögötte álló, éjjel-nappal az egész országból elérhető diszpécserszolgálatból áll. Lapunk kérdésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma arról számolt be, hogy az elmúlt hetekben országszerte már tízezernél is többen igényelték a jelzőeszközt. Köztük Csongrád-Csanád megyei idősek is.

Beszámoltak arról is, hogy a programban a 65 év feletti, saját otthonukban élő, magyar állampolgárok jogosultak részt venni, akik egy egyszerű jelzőeszköz segítségével kapcsolatba léphetnek az országos lefedettségű diszpécserközponttal, amely az előre megjelölt kontaktszemély értesítésével közvetlen és gyors támogatást, megoldást nyújthat a problémájukra.

Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára a Gondosóra indulásakor elmondta, a négyéves program ideje alatt minden 65 éven felüli magyar idős alanyi jogon kaphat egy ingyenes, nyakban vagy karon hordható készüléket, amelynek segítségével bármilyen, otthon bekövetkező egészségi problémát egyetlen gombnyomással jelezhet a diszpécserszolgálatnak.

Az érintetteknek a www.gondosora.hu oldalon kell regisztrálniuk és jelezniük igényüket az eszközre. A szolgáltatás és a díjmentes jelzőeszköz az ország minden településén hozzáférhető.

Az államtitkár jelezte, a kormány hosszabb távú célja az, hogy hazánkban biztonságban legyenek az egyedül, korlátozott körülmények között élő idős emberek, hiszen a kutatások és a statisztikák szerint ők inkább az otthonukban szeretnének maradni, ezért van szükség olyan jóléti szolgáltatásokra, mint a Gondosóra.