Úgy tudjuk, a Kis Andrea, feladataitól és illetményétől is megfosztott főállású alpolgármesterének május másodikáig még az irodáját is el kell hagynia és korlátozzák az informatikai jogosultságát is. Tovább dagad a botrány a hódmezővásárhelyi önkormányzatnál.

Képalá: A történteket Márki-Zay Péter támogatói sem nagyon értik, sokan úgy gondolják, megbomlott az ellenzéki egység. Fotó: Kovács Erika

Márki-Zay Péter polgármester a csütörtöki közgyűlésen kezdeményezte Kis Andrea főállású alpolgármesteri megbízása visszavonását, amit nem sikerült keresztülvinnie. Az ülés végén ezért bejelentette, hogy teljeskörűen megvonta Kis Andrea alpolgármesteri feladatköreit, aki így az eddigi illetménye helyett mindössze a képviselők tiszteletdíjával azonos mértékű díjazásra jogosult. Korlátozzák az informatikai jogosultságát is Nem hivatalos információink szerint a polgármester még aznap korlátozta Kis Andrea informatikai jogosultságait is, ami a jövőben a képviselőkével lesz egyenértékű. Arra is felszólította Kis Andreát, hogy május 2-ig költözzön ki az irodájából. Márki-Zay Péter csütörtökön a történteket egy Facebook bejegyzésben úgy magyarázta, nem politikai, hanem munkáltató döntés született, a ciklus hátralévő részében személyi változtatásokra van szükség a hivatal vezetésében. A bejegyzésben nem rejtette véka alá, hogy Gyöngyösi Ferencnek adta volna Kis Andrea főállású alpolgármesteri posztját. A fideszesek távolmaradtak A polgármester pénteken kora reggelre rendkívüli közgyűlést hívott össze. Csütörtökön nem tudta átvinni a közgyűlésen „A polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozatának, létszámának, munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének meghatározását”, de a pénteki közgyűlésen, amelyről a fideszes képviselők távolmaradtak, ez már sikerült. Az átszervezés ára két dolgozó elbocsátása. Az ülésen Berényi Károly, társadalmi megbízatású alpolgármester illetményét, a megnövekedett feladataira hivatkozva, a közgyűlés a polgármester illetményének 30 százalékára emelte meg. Már is felosztották Kis Andrea feladatait A rendkívüli közgyűlés után Kis Andrea a történtekkel kapcsolatban a sajtónak azt nyilatkozta, végtelenül sajnálja a kialakult helyzetet. Eskümhöz hűen, amit már több ciklusban is letettem Hódmezővásárhely lakossága előtt, a továbbiakban is a várost szolgálom. A vásárhelyi emberek választottak meg, mindenkit a legjobb tudásom szerint képviselek a jövőben is – mondta. Márki-Zay Péter is válaszolt a sajtó kérdéseire. Arra hivatkozott, hogy belső feszültségek miatt kellett rendbe tenni a hivatal munkaszervezetét. A hatásköri szabályzat átalakításával Kis Andrea feladatait elosztottuk, az önkormányzathoz kötődő feladatokat Berényi Károly kapta, a hivatalhoz kötődőket pedig Szabó János. Gyöngyösi Ferenc is vállalta, hogy ellátja azokat a feladatokat, amelyeket vele kívántunk megoldani. Lapunk rákérdezett arra, hogy mit értett a csütörtök esti Facebook bejegyzése alatt, ami így szólt: Az ember soha nem attól válik meg, aki támogatja, hanem aki sorozatban hátba szúrja. Szó sincs arról, hogy mindig tökéletes harmóniában dolgozunk akár az országos közösségben, akár a városban. Tudomásul kell venni, hogy vannak különbségek, feszültségek, amik nem politikaiak, hanem emberiek. Rákérdeztünk, hogy a hátba szúrást konkrétan Kis Andreára értette-e, erre Márki-Zay Péter azt válaszolta, általánosságban gondolta.

