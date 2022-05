Örvendetes, ahogyan növekszik nagyközségünk gyermeklétszáma. Ahhoz azonban, hogy a családok minőségi életet élhessenek, szükség van mindkét szülő keresetére. Sok édesanya ezért a gyermeke 2 éves kora körül visszamegy dolgozni. Nagy az igény a bölcsődei ellátásra – mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere.

A településen az óvodával egy épületben működik egy bölcsődei csoport, ahová már nem tudtak újabb kisgyerme­keket felvenni. Az önkormányzat egy új, nagy bölcsőde építését tervezi, azonban míg az ehhez szükséges pénzügyi feltételek nem állnak rendelkezésre, addig is lépni kellett, hogy a felmerült igényeket ki­­elégítsék.

Az új bölcsőde felépítéséig a most kialakított minibölcsődében biztosítjuk a plusz 8 férőhelyet. A minibölcsőde a Mátyás király utca 26. szám alatt nyert elhelyezést, egy önkormányzati tulajdonban lévő családi házban. Önkormányzatunk bruttó 2,5 millió forintot fordított az infrastruktúra átalakítására, a Miniszterelnökség pedig bruttó 8 millió forinttal támogatta az eszközbeszerzést. Sokan segítettek is, például a kőművesmunkákban Böszörményi Zoltán, a festésben Vígh Zsolt, a faipari munkákban pedig Nagy Tivadar, akik a munkálatok egy ré­szét ingyen végezték el. Ezúton is köszönöm a segítségüket – emelte ki a polgármester.

Fotó: Kovács Erika

A minibölcsőde egy csaknem 30 négyzetméteres csoportszobából és kiszolgálóhelyiségekből áll, megfelelő méretű udvarral, hatalmas ho­­mokozóval, játékokkal felszerelve. A szükséges dolgozói létszám is rendelkezésre áll. A bölcsődei szolgáltatás bővítésével 2 új munkahelyet teremtettek Nagymágocson.

A minibölcsődét június 1-jétől veszik birtokba a ki­csik, ide összesen 8 gyermek jár majd. Szebellédi Endre el­­mondta, a másik bölcsődei csoportjuk is 100 százalékos kapacitással működik, és úgy tűnik, hogy az új minibölcsődében is megvan a teljes gyermeklétszám, már a nyitás előtt.