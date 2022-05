A fővárosiakon kívül szegedi a legtöbb körözött bűnöző jelenleg a rendőrség ötvenes toplistáján. Korábban csak Horváth Attila Patrikot szerették volna előkeríteni ez alapján a rendőrök, de most ketten is csatlakoztak hozzá. Horváth Attila Patrikot egyébként rablás és kábítószer-birtoklás miatt is keresi.

Zsemberi Marcell Sándor pedig többszörös csaló, ráadásul már el is ítélték. Ő viszont másként gondolta mint a bíróság, és úgy döntött, hogy nem megy börtönbe, hanem inkább eltűnik. A harmadik szegedi a listán a szintén három nevű Kormányos Erik Tibor, aki kábítószer-kereskedésre adta a fejét, de erre rájöttek a rendőrök. A három szökésben lévő szegedi egyébként nem különösebben veszélyes, legalábbis ilyen figyelmeztetés nem szerepel a nyilvános körözési fotóik mellett.

Az ötvenes toplistán egyébként továbbra is leginkább csalók vagy valamilyen kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt elkövetők szerepelnek. Több szempont alapján válogatták össze az ötven embert. Például hogy legalább öttől tíz évig terjedő büntetéssel fenyegetett bűncselekmény miatt keresik, vagy már jogerősen elítélték, csak nem vonult börtönbe, esetleg különös, többszörös vagy erőszakos többszörös visszaesőnek minősül. A listán azt is feltüntették, ha fegyveres bűnöző vagy különösen veszélyes a keresett ember. Előbbit egy piros pisztoly, utóbbit egy felkiáltójel jelzi. A rendőrségi honlapon továbbra is él a „Felismeri? Tegyen bejelentést!” gomb, amelynek segítségével névtelenül lehet szólni a rendőröknek, ha valaki látta valamelyik bűnözőt.