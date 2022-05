Egy komolyabb változás történt tavaly a Szegedi Sport és Fürdők Kft. életében: a száz százalékban városi tulajdonú cég üzemelteti a kormányzati pénzekből felépített Tiszavirág sport­uszodát – derül ki a cég éves beszámolójából, amelyet már el is fogadott a Szegedi Közgyűlés.

A beszámolóból kiderült, hogy „visszafogott” üzemeltetésre törekedtek. Mivel nem nagyon van versenytársa, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. piaci helyzete is stabil, de a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedésekkel ők sem tudtak mit kezdeni, elapadtak a bevételek.

A Tiszavirág sportuszodát tavaly év elején még csak sportolók használhatták. Fotó: Karnok Csaba

Ha csak a számokat nézzük, akkor azonban így is jobb év volt 2021, mint az eggyel korábbi. Tavaly ugyanis 8 millió 285 ezer forint nyereséget termelt a cég, amely 2020-ban majdnem 25 és fél millió forint veszteséggel zárt.

A beszámolóban emlékeztetnek, hogy az új uszodát májusig csak a sportolók használhatták, csak ezután engedhették be a nagyközönséget is a sportlétesítménybe. Az év második felében azonban már nézők is mehettek az uszodába. Azt írták a mérlegbe, hogy folyamatosan nőtt a látogatottság, az iskolások és az óvodások is napi szinten birtokba vették az intézményt. A mindennapi használat stabilan beállt azóta. Visszatértek edzeni a felnőtt- és ifjúsági csapatok, és elindult a wellnessrészleg is, ahol egyebek mellett szaunázhatnak is a látogatók.

A kft. bevételeinek jelentős részét továbbra is az Anna fürdő gyógyászati tevékenysége adja. De ha éppen nincsenek korlátozások, akkor Sziksósfürdő és a városi uszoda is gazdaságosan működtethető.

Megnehezítette a pandémia a városi sportcsarnok működését is. Ebben például nem tudtak diáksportrendezvényeket tartani, és az iskolai testnevelésórák is elmaradtak. Ráadásul a konditerem és az abban tartott személyi edzések bevételének egy részéről is le kellett mondani.

Továbbra is el lehet mondani, hogy a társaság működési bevételei nem fedezik a működési költségeket. Ahhoz, hogy a működés zavartalan legyen, önkormányzati és más pályázati támogatásokra is szükség van.

A végére pedig egy érdekesség: a Károlyi utcai nyilvános vécét is a társaság működteti, amiből tavaly 2 millió 417 ezer forint folyt be, ami több mint a háromszorosa a 2020-as bevételnek.