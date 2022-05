2021. április 1-jén indult és idén május végén záruló program középpontjában a turizmus munkaadói és munkavállalói oldala közötti hatékonyabb együttműködés és kommunikáció elősegítése, valamint a pandémia munkavégzésre gyakorolt hatásai állnak.

A projekt célja a turisztikai szektor foglalkoztatási potenciáljának maximalizálása és a munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének fejlesztése.

A konferencián az ágazati helyzetképről Gál Pál Zoltán, a szövetség elnöke beszélt, majd Sztanek Csaba projektmenedzser szólt részletesebben a programról. Szalóki Mihály szakértő beszámolt a kutatási programról, őt Böröcz Lajos követte. A szövetség főtitkára az ágazati munkaerőhiány enyhítésére szolgáló eszközöket ismertette.

Sokan elmentek az ágazatból, mert elveszett a bizalmuk, és ezt nekünk újra kell építeni, ami sok lépésből áll – mondta, hozzátéve, ez a mai program is egy kockája ennek a mozaiknak. Megtudtuk, képzési anyagok születtek, ezeket tesztelték is, hogy a minőségbiztosítás követelményeinek is megfeleljenek. Ezek ma mindenki által hozzáférhetőek.

Fontos volt, hogy a járványra legyen válaszuk, fokozottan kerültek előtérbe a higiéniai feltételek. Cél az ágazat népszerűsítése, hogy újra vonzó legyen a szektor, és ezen az iskoláknak éppen úgy dolgozni kell, mint a kamaráknak, a munkaadói szövetségeknek és persze az államnak is.

A megoldás része, és nem lehet megkerülni a külföldi munkavállalók kérdését sem, az ukránoktól kezdve egészen a távol-keleti dolgozókig – hangsúlyozta Böröcz Lajos. A konferencián beszélt még Bándoli Attila, a Nemzeti Készségcsoport elnöke, míg Zerényi Károly az atipikus foglakoztatás ösztönzéséről osztotta meg gondolatait.