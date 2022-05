Nosztalgia: Sátrakkal népesül be a falu, visszahozzák a ’80-as évek hangulatát 2 órája

Nyáron újra lesz Megyei Ifjúsági Klubtalálkozó Árpádhalmon

Harminchárom év szünet után, július 21-e és 23-a között ismét lesz Árpádhalmon Megyei Ifjúsági Klubtalálkozó. Várják a régi fiatalokat és a mostaniakat is sátorozni, vagy csak úgy részt venni a programokon. Egy régi fellépő is ott lesz, Deák Bill Gyula is koncertezik.

A klubtalálkozókon a politikának kevés szerepe volt. Archív fotó: Amatőr felvétel

1981-től 1989-ig, a rendszerváltozásig minden évben megrendezték Árpádhalmon a Megyei Ifjúsági Klubtalálkozót (MIK), amelynek a fő szervezője a Csongrád Megyei KISZ Bizottság és a nagymágocsi ifjúsági klub volt – mondta el Magyar Zita, a program főkoordinátora. Hozzátette, azért pont Árpádhalomra került a megyei rendezvény annak idején, mert a kastélyparkban volt elég hely arra, hogy 4-500 sátrat felállítsanak. Három-öt napig tartottak a találkozók, ahol a politika vajmi kevés szerepet kapott, ami akkoriban merész dolog volt. Egy korabeli újságcikk szerint kaptak is ezért a párttól. Politika helyett mókás, vidám vetélkedőket szerveztek a vizespóló versenytől a szőrös láb bemutatóig, női szkanderig sok mindent. Este koncertekkel, diszkóval zárták a napot. Fellépett itt Zorán és Deák Bill Gyula is. 1988-ban pedig Schmitt Pál, aki akkoriban a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára volt, nyitotta meg a rendezvényt – sorolta Magyar Zita. 1989-ben, a rendszerváltás évében rendeztek utoljára ifjúsági klubtalálkozót Árpádhalmon, az akkori résztvevők ma már 50-60 évesek, de sokan máig nosztalgiával gondolnak vissza a korabeli rendezvényekre, igény merült fel a folytatásra. Tavalyra, a 40. évfordulón tervezték a MIK újbóli megszervezését, de a pandémia miatt egy évvel későbbre tolták. Idén július 21-e és 23-a között várják a régi fiatalokat és természetesen a maiakat is. A programok között szerepel többek között generációk vetélkedője, közösségi játékok, lesz nosztalgia diszkó a ’80-as évek slágereivel, amatőr színjátszók fellépése, koncertek. A sztárvendég Deák Bill Gyula lesz, aki a hajdani MIK-en is énekelt a fiataloknak. Jelentkezni a [email protected], vagy a 06 70/425-1477-es telefonszámon lehet.

