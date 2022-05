Januárban, a közétkeztetési szolgáltató változásakor 154-en mondták le az étkezést Hódmezővásárhelyen. Boros Attila, a Prizma Food Zrt. vezetője arról tájékoztatta a közgyűlést, hogy azóta mintegy 60-an tértek vissza a menzára.



Márki-Zay Péter polgármester elmondta, hozzá is érkeznek pozitív és negatív visszajelzések a menzával kapcsolatban. Az ebédre kevesebb panasz érkezett januárhoz képest, a hideg­élelmekkel viszont a kollégisták nem igazán elégedettek.



Gyöngyösi Ferenc képviselő kérdésére Boros Attila elmondta, törekszenek arra, hogy főként helyi beszállítóktól vásároljanak alapanyagokat, a korábbi helyi beszállítók 92 százalékával továbbra is kapcsolatban állnak, vannak új, térségi beszállítóik is.

Bálint Gabriella képviselő, a kapcsolati központ főigazgatója szerint az egyeztetés a külcsín, a szolgáltatás pedig a belbecs.

A külcsín rendben van, továbbítjuk az idősek otthona lakóinak kéréseit. Az a szomorú tapasztalataink, hogy vannak ígérvények, de abból kevés valósul meg. Ebben kellene, hogy előre mozduljunk. Kollégáim április közepén erről részletes listát küldtek igazgatónak és a regionális vezetőnek – mondta, és arról is beszámolt, hogy az idős lakók egyhangú véleménye szerint vízízűek vagy sós vízízűek a levesek. Sok étel kerül a moslékba, nem azért, mert nagy a mennyiség, hanem azért, mert a minőséggel van probléma.



Boros Attila válaszában azt mondta, országosan mintegy 10 ezer idősnek főznek, máshol nem igazán panaszkodnak.

Egy intézménnyel sem egyeztetünk annyit, mint önökkel. Kiválasztják a teafüvet, de a következő héten azt mondják, az a tea ihatatlan. A kérésük több mint 90 százaléka teljesül. Folyamatosan egyeztetjük az étlapot is – említette meg. Hozzátette, a vásárhelyi otthon 17 százalékkal kap több ételt, mint az elvárás.



Bálint Gabriella viszontválaszában megismételte, ne az legyen, hogy elbeszélnek egymás mellett. Szerinte a rendszer még sem mennyiségileg, sem minőségileg nem úgy működik, ahogy kellene.