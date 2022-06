Graffitizésre kijelölt terület - a "tájékoztató" graffiti évek óta díszíti a Nádor utcát a Somogyi utcával összekötő szűk utca egyik falát. Ennek megfelelően folyamatosan jelennek ott meg új és új falfirkák. Megírtuk, a szögedi csitt-csatt betyár is a sikátorban lelt új otthonra, amíg le nem fújták őt is: az ikonikus betyár a nagyáruház egyik falán tanyázott évekig. Hamarosan azonban legálisan kerülhet street art alkotás a telefújt falra, mégpedig természetvédelmi témában.

Graffitizésre kijelölt terület a falfirka szerint a belvárosi köz, de hamarosan legális alkotás kerülhet a falra. Fotó: Farkas Judit

Természetvédelmi street art

Ebből már lehet sejteni, hogy a háttérben a szegedi Mondolo Egyesület áll. Az egyesület és a SZETÁV közös Városmetamorfózis projektjének köszönhetően festették ki a Muralpaint alkotói, Marton Ákos és Vinkó Leó a régi fűtőműveket. A kidobott tévés, a fecskés, a sünös és a beporzós után tavaly decemberben készült el a legutóbbi a zöld küllővel. A Mondolo street art programja a SZETÁV-val közös akció mellett most újabb mérföldkőhöz érkezett, tudtuk meg az egyesülettől.

Ha a gyűjtés sikeres lesz, így néz majd ki a Nádor és a Somogyi utcát összekötő sikátor. Kép forrása: Mondolo Egyesület

Holtfák és hasznos lakóik

Úgy szeretnék az eddigi festményeket összekapcsolni, hogy a gyermeki fantáziáé legyen a főszerep: korábban megírtuk, az egyesület foglalkozik a gyerekek környezeti nevelésével is a Mondolo Club Mini keretében. A legújabb tervezett falfestmény, aminek létrehozására már minden hozzájárulást megkaptak, az erdei élővilág apró, de fontos segítőit mutatja meg. A holtfák és a rajtuk, bennük élő lények fontosságára hívják majd fel a figyelmet - amellett, hogy Szeged egyik jellegzetes sikátora is új külsőt kaphat. A Famanók című falfestményről Buzás Aliz készített látványtervet, amit a Mondolo Facebook-oldalán meg is mutatott a szegedieknek. A festéssel ismét a Muralpaintot bízzák majd meg, június végén kezdődhet a munka.

Részlet az alkotásból, ami a belvárosi kis utca falát szépítené meg. Tanulni is lehet belőle: a látványtervet Buzás Aliz készítette. Fotó forrása: Mondolo Egyesület

A teljes falfestmény látható a Buzás Aliz által készített látványterven: június 26-áig várják a közösség adományait. Fotó forrása: Mondolo Egyesület

A szegediek segítségét kérik

Megvalósulásához a Mondolo Egyesület a környezeti nevelés iránt elhivatott szegediek segítségét kéri: közösségi finanszírozás keretében szépítenék meg a közt. Összesen 655 ezer forintra lenne szükség, amiből 120 ezret az egyesület saját erőből biztosít. Mint Ézsiás Tamás, az egyesület egyik alapítója lapunknak elmondta, a szükséges összeg harmada már összegyűlt a közösség adományaiból. Június 26-áig tart a gyűjtés, remélik, addig összegyűlik az összeg többi része is: az urbanology.hu oldalán lehet elérni a számlaszámot, ahol további részleteket is találnak az érdeklődők a projektről. A támogatók nevét feltüntetik majd a weblapon, a 10 ezer forintot elérő összeg esetében a támogató neve a falfestmény helyszíni információs táblájára is felkerülne - de aki szeretne, anonim is maradhat. Ezúttal is készülnek a festmény mellé gyakorlati természetvédelmi megoldásokkal, ahogy már megszokhattuk. Ezek kialakítását a street art elkészülte után tudják majd megkezdeni, mert szerves részét képezik a falfestménynek.