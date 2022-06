Több mint egy éve mutattuk be lapunkban először Bendét. A kisfiú nyitott gerinccel, dongalábbal, csípő- és térdficammal, valamint agykamratágulattal jött világra. Súlyos fejlődési rendellenessége miatt szülőanyja a kórházban hagyta, és amikor egy tiszaszigeti házaspár örökbe akarta fogadni, még orvosok is megpróbálták lebeszélni őket erről, mondván, ez a kisfiú még ülni sem biztos, hogy képes lesz. Várkonyi Beáta és férje, Várkonyi Gábor azonban nem volt hajlandó elfogadni, hogy az a mosolygós gyerek, aki elrabolta a szívüket, nem hivatott ennél többre, az elmúlt időszak pedig bebizonyította: csodák igenis vannak. Bende ugyanis először felült, aztán felállt, majd megtanult kerekesszékkel közlekedni, most pedig, harmadik születésnapja környékén mindenki ámulatára már két bottal is meg tud tenni néhány lépést.

Forrás: Török János

Egy évvel ezelőtt kaptuk meg a kerekesszéket. Már annak is nagyon örültünk, mert kinyílt vele Bende számára a világ. De az, hogy már a saját lábán is jár, hihetetlen. Még nekünk is, pedig mi mindig is hittünk benne – mesélte az édesanya, Beáta. Persze hosszú és nehéz út vezetett idáig, ezt sem titkolja.

– A pécsi Borsóházban próbálkoztak először azzal, hogy járni tanítsák. Sokat sírt Bende az elején, de szerencsére hamar hozzászokott ehhez az új mozgásformához, amiben először egy járókeret segítette. Április óta viszont a háromlábú bottal is tanul menni. Rettentően hálásak vagyunk azért, hogy október óta minden hónapban egy hetet Pécsen tudunk tölteni, köszönhetően a két szállodának, amelyek ingyenesen befogadnak bennünket. Azóta látványos Bende fejlődése – tette hozzá.

A kisfiúnak ma már egyre természetesebb, hogy két lábon áll: így segít a konyhában édesanyjának, és sokszor így is játszik. A minap pedig vásárolni is a járókerettel indultak el a kerekesszék helyett.

A rohamos fejlődés miatt, ortopéd orvosa javaslatára elhalasztottuk a most esedékes csípőműtétjét is, őszig várunk vele, hogy ne akasszuk meg a járás tanulásában. Ugyanezen ok miatt nem vittük el most a robotterápiára sem – mesélte az édesapa, Gábor. Bende így most teljes erővel arra tud koncentrálni, hogy megtanuljon sétálni, miközben ilyen állapotban egy felnőtt csak feküdni lenne képes. Emellett Szegeden jár Dévény-tornára és úszásra is, ezek is mind a mozgásfejlesztését szolgálják.

A szülők egyébként a napokban bejegyeztették a Fuss Bende Alapítványt, amellyel kisfiukat és a hozzá hasonló problémával küzdő gyerekeket szeretnék segíteni. Mint mesélték, a kezelések anyagi támogatásán túl előadásokat is terveznek tartani, hogy minél többet megtudhassanak az érintett szülők a lehetőségeik­ről, illetve érzékenyítsék a társadalmat. Azt az összeget, amely az alapítvány számlájára befolyik, azt Bende és a sorstársai gyógykezelésére, fejlesztésére, fejlesztőeszközök beszerzésére, akadálymentes környezet megteremtésére használják majd fel.