A szegedi játékosok indították útjára a labdát először a mérkőzésen, azonban veszprémi gólok nyitották a döntőt. Hamar kétgólos különbség került az eredményjelzőre, az első percekben még nem pörögtek üzemi hőfokon a vendégtámadások. Mindkét oldalon a jobbszélső talált be elsőként. Gasper Marguc, illetve Bogdan Radivojevics, utóbbi hétméteresből.

A hetedik percben egy labdaszerzést követően Nik Henigman lógott meg a hazai védők elől, a gólja pedig már a 4–4-es egyenlítést jelentette. Mikler Roland még magasabb szinten folytatta a bajnoki döntő visszavágóján, mint a Pick Arénában. Akkor az egész mérkőzésen tizenháromszor hárított a magyar válogatott kapus, Veszprémben viszont harminc perc alatt nyolcszor.

Elkapta a fonalat Dean Bombac, aki lövőrepertoárjából több ütőkártyát is előhúzott. A 14. minutumban a szlovén irányító éppen a kezek alatt húzta be a labdát, ekkor vezetett először a Pick, 7–6-ra. Végre a hétmétereseket is magabiztosan értésítette Radivojevics. Ünnepelte is a szegedi tábor, de többször felhangzott az első félidőben a „Roli, Roli!” és a „Deki!” rigmus is.

A 21. percben jött a hidegzuhany, amikor Bánhidi és Nenadics ütközött, utóbbi pedig elterült a földön. Természetesen a játékvezetők azonnal „időt kértek” az ítéletre, és a videó ismétlő rendszer elé járultak, majd a visszajátszást követően piros lapott mutattak fel a szegedi beállónak… Erős ítélet, akárcsak tavaly, idén is pirossal távozott Bánhidi a döntő visszavágóján a pályáról.

A szünetig nem változott az iram, de a Szeged ledolgozta hátrányt, így a második félidőre maradt a döntés.

Mikler-védések adták meg a második játékrész alapját, miután a balszélső Strlek két próbálkozását is megfogta. Érezhetően frissebben érkezett vissza a pályára a Pick, mi sem bizonyította ezt jobban, mint az eredményjelző. A 38. percben 17–20-at mutatott.

Ezt az egy-kétgólos különbséget menedzselte a Pastor-csapat, amely az utolsó tíz percbe lépve 26–24-re vezetett.

A veszprémi védelem Sipos Adrián érkezésével felkeményedett, amivel szemmel láthatóan nem tudtak mit kezdeni a szegedi támadók. Le is dolgozták a hazaiak a kétgólos különbséget nagyjából hét perccel a vége előtt.

Az 57. percben Bodó gólja párharcnullt jelentett. 29–28 a Pick Szegednek, ennyire nyert Szegeden a Veszprém. Innentől viszont már az egygólos siker is bajnoki címet jelentett a címvédőnek.

Az izgalmak a végletekig fokozódtak, miután Nenadics egyenlített. Bodó átlövését Cupara kitenyerelte, a veszprémiek viszont időkérést követően sem tudtak betalálni. Másodpercek maradtak hátra, a szegedi bajnoki címet jelentő gólt pedig a ma parádésan kézilabdázó Rosta Miklós lőtte be!

Telekom Veszprém–Pick Szeged 29–30 (14–14) Férfi kézilabda NB I., bajnoki döntő, visszavágó. Veszprém, Veszprém Aréna, 5125 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann. Telekom Veszprém: Corrales – Gas. Marguc 3, Jahja 2, Blagotinsek 1, Ligetvári, R. Lauge 5, Strlek. Csere: Cupara (kapus), MAHÉ 7/2, Maqueda 1, A. Nilsson 2, D. Manaszkov 2, P. NENADICS 5, SIPOS 1. Vezetőedző: Momir Ilics. Pick Szeged: MIKLER – Radivojevics 4/4, Tönnesen 3, BOMBAC 6, GABER 1, Mackovsek 2, Frimmel. Csere: Alilovic (kapus), HENGIMAN 1, Bánhidi 1, Bodó 2, Garciandía, Martins 4, ROSTA 6. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor. Hétméteres: 4/2, ill. 4/4. Kiállítás: 2, ill. 8 perc.

Momir Ilics, a Telekom Veszprém vezetőedzője: – Gratulálok a bajnokcsapatnak. Ez még most fáj, nem volt szerencsénk. Nem tudok szemrehányást tenni a játékosaimnak, mindent megtettek. Éppen emiatt büszke vagyok rájuk, azt viszont sajnálom, hogy a szurkolóinkat nem örvendeztettük meg. A kölni négyes döntőben javíthatunk a következő hétvégén.

Rasmus Lauge, Telekom Veszprém játékosa: – Gratulálok a Szeged győzelméhez. Lesújtó vereséget szenvedtünk, pedig idén jobban alakultak a dolgaink, mint tavaly. Ma még szomorkodunk, hétfőtől viszont dolgoznunk kell, mert meglepetést szeretnénk okozni a Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjében.

Juan Carlos Pastor, a Pick Szeged vezetőedzője: – Minden tiszteletem a veszprémi csapat iránt. Két kiváló mérkőzést játszottunk velük, ami nagyon jó dolog a magyar kézilabdának. Az eddig lejátszott meccsekben jobban kézilabdáztunk, de nem tudtuk megnyerni a találkozókat, mert sokat hibáztunk. Ma végig harcoltunk, ez döntött. Gratulálok a játékosaimnak, végig pariban voltunk. Ismét kaptunk egy piros lapot, ez már majdnem szokványos. Köszönjük szépen a szurkolóinknak, hogy ilyen sokan elkísértek bennünket és bíztak bennünk az első meccs vereségének ellenére is. Sok sikert kívánunk a Veszprémnek a BL négyes döntőhöz. Óriási gratuláció Rostának, megmutatta, hogy nem azért van a csapatban mert junior játékos. Karrierje legjobb mérkőzését játszotta!

Rosta Miklós, a Pick Szeged játékosa: – Küzdelmes párharcon vagyunk túl. Úgy jöttünk ide, hogy mindent megteszünk azért, hogy megvédjük a címünket. Tudtuk pótolni azokat a dolgokat, amik az első meccsen hiányoztak. Hibátlanul lőttük a hétmétereseket, és a gólhelyzetek kihasználásában is javultunk.