Húsz ország táncosai indultak a versenyen, többek között az Amerikai Egyesült Államok vagy India színeiben, de a környező országokból, így Romániából, Szerbiából, Ausztriából vagy Szlovéniából szintén voltak nevezők.A Csongrád-Csanád megyei klubok (Szegedről a Papiron VTK, a Spirit TSK, a Forma TSE, a Studio 2000 TSE, Kiste­lekről a Pro-Art Elit Egyesület, Szentesről pedig a Szilver TSE) remekül szerepeltek, sőt a WDSF nemzetközi felnőtt verseny latin-amerikai táncaiban két duó is dobogóra tudott állni.

A WDSF nemzetközi open latin-amerikai táncok versenyén 50 pár indult, ebből 6 kettős volt, amely a világranglista szerint az első 50-ben van, a standard táncok győztese pedig a világranglista 11. helyezettje. Az első versenynapon 176 rajtszámot adtak ki a szervezők, ennyi pár indult, majd másnap még ezt is sikerült felülmúlni, hiszen több volt az indulók száma. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam az esemény vége óta eltelt pár napban is. Tetszett a rendezvény és Szeged városa is a külföldieknek

– nyilatkozta lapunknak Zsilák Zsuzsanna, az esemény főszervezője, a házigazda Papiron Szeged VTK elnöke.