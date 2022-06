Szegedi hírek 1 órája

Indián tolldíszek és békepipa a múzeumban

Épül a szegedi cowboy és indián kiállítás, ahol az oklahomai cowboy-tárgyak mellett indián ereklyéket is bemutatnak: látható lesz eredeti fejdísz, békepipa, különböző ruhadarabok és használati tárgyak is. A tárlat különlegessége, hogy a magyar indián közösség által készített tárgyakat is megmutatják a Móra Ferenc Múzeumban.

Archív fotó: Sándor Judit

Óriási tempóban halad a szegedi cowboy és indián kiállítás építése. A szakemberek több kiállítótérben dolgoznak egyszerre: a tárgyak egy része már vitrinbe került, zajlik a különböző grafikai elemek elkészítése és elhelyezése, a tárgyak installálása. A kiállítás fontos részét képezi az indiánok világának bemutatása. A tárlaton a Néprajzi Múzeumból kölcsönzött eredeti indián relikviákat is láthat a közönség: tolldíszeket, békepipát és a pipázás további kellékeit, amuletteket, fegyvereket. Emellett a látogatót megismerhetik öltözködésüket, viseleteiket is eredeti bőingen, ágyékkötőn és további ruhadarabokon keresztül. A tárlaton a magyar indián közösség tagjai által készített tárgyakat is bemutatnak, például gyermek és felnőtt mokaszinokat, használati tárgyakat, teljes viselet- rekonstrukciókat. A kiállításon különböző tematikus blokkokkal kívánják az indiánok világát szemléltetni: a viseleteken túl a gyermekkor világát, az indián fegyvereket és harcászatot, a kézművesség érdekességeit is megismerhetik az érdeklődők. A kiállítóteremben folyamatosan eredeti indián fotókat vetítenek majd, mellyel megidézik a régi idők indián világát.

