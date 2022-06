A fagylalt régen a filléres édesség kategóriájába tartozott – szó szerint. A múlt század negyvenes éveitől egészen a hatvanas évek végéig 50 fillér volt egy kis gömb fagyi, de még a rendszerváltozás előtt sem került 10 forintnál többe. Természetesen a 21. századi árakhoz ez már nem hasonlítható, hiszen a bérek is jelentősen nőttek, ha azonban az utóbbi 15 évet vizsgáljuk, látszik, hogy az egykor mindenki számára elérhető nyári nyalánkság mostanra majdhogynem luxuscikké vált.

Régi cikkeinket böngészve kiderült, hogy 2008-ban Szegeden 130-140 forint volt a legdrágább cukrászdákban egy gombóc fagylalt ára. Hat évvel később, 2014-ben már 160-200 forintos gombóconkénti árról írtunk, 2020-ban pedig 265 fo­­rint volt egy gombóc átlagára. Ehhez képest aki idén elmegy a cukrászdákba, brutális áremelkedést tapasztal. A tavalyi évhez képest is – amikor szintén jelentős áremelkedés volt – 20-30 százalékkal kérnek többet a fagyiért. Ez átlagosan 100 forint drágulást jelent.

Szegeden az átlag gombócár jelenleg 400 forint. Ezért a kerek összegért árulja a fagylaltot többek között a Dóm, a Z. Nagy és a Kis Virág cukrászda, illetve a Boro fagyizó. Különbség maximum annyiban lehet, hogy mennyire tartják az 5 dekagrammos gombócsúlyt. A Passzázson lévő vendéglátónál például azt mondták, ők nem is méregetik, csak adják, a főnöknek pedig e tekintetben nagy szíve van. Az A Cappella cukrászdában is több mint 5 dekás egy gombóc, az ára viszont 450 forint, bizonyos ízek pedig 550 forintba kerülnek.

Főleg a prémium alapanyagok drágultak, de az olyan alap­ízek előállítása, mint például a málna is, sokkal többe kerül. A fagyasztott gyümölcsöt tavaly 600 forintért vettük, idén 2400 forintba kerül – mondott egy érzékletes példát Gyuris László mestercukrász. A Reök Kézműves cukrászdában 6-7 deka­gramm egy adag fagyi, ezért 490 forintot kérnek.

Ez sem fedezi az alapanyag- és energiaárakat, de annyit nem lehetett volna emelni – árulta el Mannah Reda tulajdonos.

Csongrádon is gazdag a választék a nyári édességből, akár még a Balatoni álomba is belekóstolhatunk. Fotó: Majzik Attila

Megyénk kisebb városai­ban valamivel olcsóbban le­­het fagyizni. A vásárhelyi Corner Coffee-ban 350 és 390 forintért többféle főzött mentes fagylalt kapható. Lehet választani a glutén-, laktóz-, szója- és cu­­kormentesek közül. A Szőke cukrászdában is 350 forintot kérnek egy gombócért, változatos az ízkínálat, ám az allergénekről külön kell információt kérni, nincs feltüntetve, kiírva. Találtunk egyébként 300 forintos fagyit is a belvárosban, ott főleg vizuálisan erős a kínálat.

A kisteleki Zefír cukrászdában is 350 forintért lehet vásárolni egy gombóc fagyit, Mórahalmon az Adria Gelatóban pedig 380-ért. Utóbbi helyen tavaly 330 forintba került, vagyis 50 forintot emeltek. Csongrádon a minőségi fagyi gombócáért legalább 320 forintot kérnek, cserébe viszont a választéknak csak a fantázia szab határt: akár robbanócukorkás fagylaltot is kérhetünk, de még a Balatoni álomba is bele lehet kóstolni.

A tölcséres fagylaltot a cukrászdák 27 százalékos áfával kénytelenek értékesíteni, ami indokolatlanul nagy terhet je­lent. Emellett megháromszorozódtak az energiaárak, és az alapanyagárak is folyamatosan emelkednek: a tejtermékeké például egy év alatt több mint harminc százalékkal. A minőségi fagylaltoknál ezt mind meg kell fizetni.

Alig több mint 10 dekányi hideg édességért tehát előfordulhat, hogy idén már egy ezres is kevés lesz, ha azonban megbízható, jó nevű helyről vesszük, biztosak lehetünk benne, hogy nem porból kevert, színezett és fagyasztott, aromás masszát, hanem tejet, gyümölcsöt és prémium hozzávalókat eszegethetünk a nyári hőségben.