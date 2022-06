Ha van valaki, aki egészen jól ismeri az MVM Szegedi Vízisport Egyesület olimpiai bajnok kajakosát, Kárász An­­nát, az Kovács László. Eddig tizenegy évet dolgoztam együtt Annával. Amikor Dunaújvárosból Szegedre került, látszódott rajta, hogy komoly lány. Követte az akkor már igen eredményes Dusev-Janics Natasát, nap mint nap fejlődött mellette, majd az U23-as világbajnoki aranyakkal lépett egy szintet felfelé. Ő inkább technikai kajakozással érte el a sikereit, nem erőből, és így is bizonyította, mekkora tehetség – mesélt kettejük munkájáról a nemrég a 75. életévét betöltött szakember.

Kovács Lászlónak sokszor nem csak edzőnek, hanem pszichológusnak is lennie kellett Kárász mellett.

Sok mindent átéltünk, például a 2016-os szezont, amikor kimaradt az olimpiai négyesből, pedig ott lett volna a helye. Próbáltam akkor nyugtatni, de gyorsan rendbe jött, mert átlátja a dolgokat, kettőnk viszonyában pedig hatalmas az összhang. Nagyon örültem, hogy 2021-ben végre bekerült a csapathajóba, előtte a válloperáció akadályozta, ám mint oly sokszor, most is visszatért. Nagy harc volt tavaly is az egységbe kerülésért, ám túléltük, és ebben a szakmai vezetőnek, Sík Mártonnak is nagy szerepe volt. Velem együtt ott volt mindig és mindenhol, amikor kellett a segítség Annának – nyilatkozta Kovács László.

A szakember nem volt ott Tokióban, és már egyre ke­vésbé van jelen a mindennapi munkában.

Ameddig lehet, figyelek Annára, most könnyebb éve lesz, amelyben ellazulhat – ilyen sem sok volt a 20 éves pályafutásában, de ez ilyen öt év után teljesen természetes. Még nem döntött Párizsról, így akár benne lehet egy újabb olimpiai felkészülés is. Rengeteg olyan edzésmódszert vettük át, amelyek révén én is tanulhattam, Anna pedig két-három mondat után megértette, mit is szeretnék. Nagy volt az összhang, talán ennek is köszönhető, hogy a változtatások nagy része bejött. Lehetett vele beszélni bármiről, rendkívül intelligensen állt a munkához és áll az élethez is. Annyi mindent áléltem a korábbi ta­nítványaimmal Petrovics Kálmántól Páger Zoltánon, Svidró Józsefen keresztül, de nekem az Annával való munka és a közösen elért eredmény a csúcs – mondta végül a lapunk által 2021 legjobb szegedi edzőjének megválasztott Kovács László.