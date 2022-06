A tervezés helytálló volt, de nem várt költségek jöttek – mondta a rendkívüli ülésen Katona Zsolt, a Hód-Fürdő ügy­vezetője.

Elindultak a szegediek

Ebből a legnagyobb tétel az Alföldvíz Zrt.-hez kapcsolódik. A közműszolgáltatónak 5 évre visszamenően lehetősége van számlák kiállítására. 2019 novemberében üzemeltük be a saját hideg vizes kutunkat. Ezt követően drasztikusan lecsökkent az Alföldvíztől vásárolt víz mennyisége. Ezt a cég bizonyos mérési problémák miatt nem tudta lekövetni, ezért 2020-ban nem megfelelően számláztak. A különbözet 2021-ben landolt nálunk, amelynek összege 40 millió forint volt – mondta az önkormányzati cég vezetője a zárszámadás kapcsán. Emellett a mínuszok miatt késedelmi kamatot is kellett fizetniük. Katona Zsolt pozitívumként említette meg, hogy a fürdő árbevételei jelentősen nőttek, ennek magyarázta szerinte, hogy Szegeden és a határon túl is hirdettek.

Tavaly már elindultak fe­­lénk a szegediek, különösen a kisgyermekes családok, illetve nagyobb számban a románok, és néhány szerb állampolgárral is találkoztunk. A vendégeink több mint 50 százalékát a helyi lakosok teszik ki – mondta.

Megtérül a beruházás

Katona beszélt arról is, hogy mérhető lesz a szennyvízkibocsátásuk. Csak olyan vizek után fizetnek majd szennyvízdíjat, amely valóban az. Eddig ugyanis olyan vizek is a szennyvízcsatornába kerültek, amelyeket nem oda kellett volna vezetni. A szennyvízelvezetésért köbméterenként 400-410 forintot kellett 2021-ben fizetni, míg a természetes befogadóba kibocsátott nem szennyvíz minőségű vizek költsége 20 forint alatt volt köbméterenként. Az átkötéseket saját költségen végeztük el tavaly, az akna és mérőhely-létesítés pedig az idei év feladata volt. A teljes projekt nettó 25 millió forintba került a városnak, azonban várhatóan 1 év alatt megtérül a beruházás – magyarázta az ügyvezető. A fürdő ettől még messze nem lesz nyereséges, erre az esztendőre ismét 340 millió forint körüli veszteséggel számolnak.

Van, akinek nem tetszene

Lőkösné Nagy Sarolta képviselő arra volt kíváncsi, hogy jelentős kedvezményt nyújtó próbahónappal, próbahetekkel lehetne-e tovább növelni a fürdő lá­­togatottságát. Válaszában Ka­­­­tona Zsolt hangsúlyozta, az ol­­csóbb belépős „becsalogatás” működhet, de fennáll a veszélye, hogy a bérletesek össztűz alá veszik a fürdő vezetését.

A Covid-járvány idején volt egy időszak, amikor életkor szerint határozták meg, hogy ki mikor léphet be. Ekkor több bérletes keresett meg azzal, hogy kiszámolták, nyitástól zárásig a bérletük percenként mennyibe kerül, és az életkori korlát miatti kiesést vissza szerették volna követelni. Ez csak egy példa, ezért oda kell figyelni a kedvezmények adásánál, hogy nehogy sértsük a törzsvendégek érdekeit – közölte a fürdővezető.