A törölköző a sláger, de a beltéri ajtót, a csaptelepet és a fiókot is viszik – tudja, hogy honnan?

Háromból két magyar szállás­adónál lopott már vendég, Csongrád megye sem igazán lóg ki a sorból. Nálunk is a törölköző az első, de előfordult, hogy szinte minden mozdítható fémet vitt a szatymazi szálláshelyről a kedves vendég.

– A törölközőn már nem igazán lepődünk meg, de próbáljuk pozitívan megközelíteni a fogyást, s úgy venni, hogy véletlenül csomagolta össze a kedves vendég. Ugyanezt a fürdőszobai kilépőnél már magunknak sem tudjuk bebeszélni – mondja Holló János. A szegedi Kálmán Panzió üzemeltetője feleségével viszi a szálláshelyet, párja, Rózsa olyan esetre is emlékszik, amikor egy fióknak kelt lába.

Gyakori a lopás a vendégek körében, háromból két magyar szállásadónál járt már enyveskezű vendég a szallas.hu adatai szerint. A törölközők fogynak a legnagyobb arányban, a válaszadók 66 százaléka számolt be ilyen esetről, majd az evőeszközöket, az ágyneműket, az elektromos berendezéseket és a tisztálkodási szereket viszi előszeretettel a kedves magyar vendég. Az utóbbi kettőt is minden ötödik megkérdezett említette.

– A kisebb értékű lopások jellemzőek, ezek járulékos költségével kalkulálnak is a szállásadók – mondta Szigetvári József, a portál vezérigazgatója. Sajnos komolyabb anyagi kárra is van példa: sok szállásadónál a tévé is fogyóeszköz, nemcsak a vasaló vagy a vízforraló. Olykor több százezres veszteség is érheti a vendéglátókat, a meghökkentő lopási esetek listájára pedig egy teknősbéka, egy aranyhal, egy, a minibárból kiemelt hűtőrács és egy tűzoltókészülék került fel. A szállásadók fele nem foglalkozik a lopásra hajlamos vendégekkel, számolnak ezzel a pluszköltséggel.

Feketelista nincs, lopás azonban gyakran előfordul az egyik szatymazi közösségi szál­­láshelynél. – Elviszi a kedves vendég a majdnem új, csak nemrég befogott törölközőt, és itt hagyja nekünk a viseltes sajátját – mondja a tulajdonos.