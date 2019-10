Erzsébet is harapna a Falusi CSOK-ra

Grezsa István, hódmezővásárhelyi polgármesterjelölt néhány napja egy szikáncsi lakossági fórumon beszélt arról, hogy szeretné, ha Szikáncs, Batida és Erzsébet is bekerülne azon települések körébe, ahol igénybe vehető a Falusi CSOK. Ezt a helyiek sem bánnák. Hiányolják a gyerekzsivajt.

– Több eladó házról is tudok itt Erzsébeten. Üres otthonok is vannak, amikből kihaltak a lakóik. Gondolom, az örökösök szívesen eladnák ezeket az ingatlanokat is – mondta a Hódmezővásárhelyhez tartozó Erzsébeten élő Szőke Sándor, akivel a Posta utcán találkoztunk.

Erzsébeten arra voltunk kíváncsiak, van-e kereslet-kínálat az ingatlanokra. A közelmúltban Grezsa István, Hódmezővásárhely polgármesterjelöltje ugyanis egy szikáncsi fórumon bejelentette, szeretné elérni, hogy annak ellenére, hogy Szikáncs, Erzsébet és Batida Hódmezővásárhely részei, kerüljenek be azon települések körébe, ahol igénybe vehető a falusi CSOK. Ezzel mindenki jól járna. A fiatalok is, akik több támogatásban részesülnének ezzel a speciális családtámogatási formával, és a településrészek is, mert megpezsdülne az élet.

– Itt Erzsébeten is sok idős él. Vagyis számolnunk kell arra, hogy előbb-utóbb még több üres ház lesz. De azért jönnek ide fiatalok is néha – mutatott egy közeli házra az ugyancsak erzsébeti Líbor Györgyné. Hozzátette: egy fiatal család nemrég költözött Erzsébetre, ezelőtt bent laktak Vásárhelyen. Jól érzik magukat Erzsébeten: csend van, jó a levegő.

És tényleg. Valósággal harapni lehet az erzsébeti friss levegőt, meg a csendet is. Utóbbit azonban az őslakosok is sokallják.

– Hiányzik a gyerekzsivaj. Régen mi még este is rúgtuk a labdát, meg a gyerekeink is itt nőttek fel. Volt élet Erzsébeten. Most alig van gyerek. Legfeljebb akkor van egy kis mozgás az utcán, ha mennek az emberek a postához. Egyébként sehol senki – említette meg Szőke Sándor.

Az erzsébetiek elmondták, egy 2,5 szobás, ’70-es években épült Kádár-kocka a faluban 5-6 millióba kerül. Eladó most egy szép, nagy, legalább 5 szobás emeletes ház is, amit 15 millióra tart a tulajdonos. Ilyen házat Vásárhely belterületén jóval drágábban lehet csak venni.

– A vásárhelyihez képest féláron, vagy még az alatt is ingatlanhoz lehet jutni Batidán, Szikáncson és Erzsébeten – erősítette meg Ádók Zoltán ingatlanszakértő is. Kijelentette: ha ezek a településrészek bekerülnének a Falusi CSOK körébe, a fiatalok több támogatást kapnának, mint a hagyományos CSOK-kal. Így akár minimális önerővel, vagy anélkül is otthonhoz juthatnának.