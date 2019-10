Lufit engednek fel, amikor átrobog a vonat ott, ahol négyen vesztették életüket – épp egy éve

Ma egy éve történt a Székkutas és Orosháza közötti Kakas­széken, a vasúti átjáróban az a súlyos vonatszerencsétlenség, amelyben két felnőtt és két 18 éves fiatalember vesztette életét.

A tragédia helyszínén emlékhelyet alakítottak ki a családok. A két fiúra, Bogdán Richárdra és Gyalog Milánra fejfával, mécsesekkel, virágokkal emlékeznek a sín mellett. Sokszor állnak meg ott idegenek is. Van, hogy gyermekrajzokat találnak a hozzátartozók, máskor virágokat.

A balesetben négyen vesztették életüket, mindannyian hódmezővásárhelyiek. A MÁV közleménye szerint a fénysorompó és a karos félsorompó is működött azon a késő délutáni időpontban. A még egy évvel később sem hivatalos információk szerint a régi 47-es főúton, Orosháza felől érkezett a személyautó. Négyen ültek a kocsiban, elöl a férj és feleség, hátul pedig a két fiú, a házaspár ikerlányainak barátai. Orosházán jártak látogatóban a kórházban. A lányoknak ugyanis mandulaműtétjük volt. Az elhunyt sofőr az egyik barátja szerint valószínűleg fáradtság miatt nem állt meg a sorompónál, megpróbálta azt kikerülni, de a Székkutas felől menetrend szerint érkező személyvonat elsodorta a járművet, majd több mint 200 méteren át tolta maga előtt a kettészakadt autó egyik felét. A másik része a fénysorompótól tíz méterre az árokban landolt. A benne ülők szörnyethaltak. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy a rendőrségi vizsgálat még nem zárult le.

– Ez nem lehet feldolgozni. Milán anyukájával és nevelőapjával is tartjuk a kapcsolatot. Szinte mindennap kijárunk a temetőbe, és gyakran a baleset helyszínére is. A kislányokkal is gyakran beszélünk, akik egyszerre veszítették el a szüleiket és a szerelmüket is. Nagyon sajnáljuk a vonatvezetőt is, aki, úgy tudjuk, a helyszínen őszült meg és azóta sem tud dolgozni – említette meg az egyik fiú, Ricsi anyukája.

Nagy Lászlóné elmondta, a családok és barátok ma, 17 óra előtt néhány perccel kimennek a baleset helyszínére, koszorút helyeznek el az emlékhelyen. Pontosan abban a percben, amikor egy éve megtörtént a tragédia, léggömböket engednek a levegőbe…