Márki-Zay Péter maradt Vásárhely polgármestere

Véget ért a szavazatok számlálása Vásárhelyen, ahol Márki-Zay Péter maradt a polgármester.

Hódmezővásárhely (100 százalék)

1. Márki-Zay Péter (MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Tiszta Vásárhelyért Egyesület) – 57,30 százalék (13 478 szavazat)

2. Grezsa István (Független) – 42,70 százalék (10 042 szavazat)

A hódmezővásárhelyi polgármester ismét Márki-Zay Péter. Grezsa István az eredményváró rendezvényén gratulált ellenfelének a győzelméhez. Lapzártánkkor minden adat arra mutatott, hogy a képviselő-testületben is többséget nyertek Márki-Zay pártjának jelöltjei. – A következő öt évben megmutathatják, amit másfél évig ígértek nekünk. A mi eredményünk nyilvánvalóvá tette, hogy a béke és a fejlődés ügyét is képviselni kell a politikai kommunikáción túl is – mondta Grezsa.Márki-Zay Péter csak lapzártánk után tartott sajtótájékoztatót.

Hódmezővásárhelyen a napközbeni részvételi adatok azt jelezték, hogy az országos átlagnál jóval magasabb részvételre lehet számítani, jól mozgósítottak a jelöltek.

Míg a 2014-es helyhatósági választáson összesen 13647 választópolgár járult az urnához, vagyis a választásra jogosultak 36,38 százaléka, addig ez a szám a 2018. február 25-i időközi helyhatósági választáson, amit Almási István polgármester halála miatt írtak ki, 22918 főre növekedett. Ez a választásra jogosultak 62,45 százaléka volt. Vasárnap a vásárhelyiek ezt az eredményt is túlszárnyalták, már a 18.30-as részvételi arány 64,60 százalék volt.

A városban két polgármester-jelölt indult, Márki-Zay Péter, a város utóbbi másfél évének polgármestere, az általa alapított Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Tiszta Vásárhelyért Egyesület színeiben. Kihívója Grezsa István önálló polgármester-jelölt volt, aki programjában az elmúlt másfél évben kiásott lövészárkok betemetését, vagyis békét ígért, valamint 220 milliárd forint fejlesztést a következő 5 évben.

A két jelölt a délelőtti órákban családtagjaik társaságában szavazott, mindketten a Szent István Általános Iskolában.

Vásárhelyen nem történt rendkívüli esemény. Azonban sokakat felháborított, hogy a szavazókörök környezetében, például a Szent István Általános Iskola előtt, a Mindenki Magyarországa Mozgalom le nem mosható festékkel választási feliratokat festett a járdára.

A festék Mártélyon is előkerült. Ott az önkormányzat épülete előtti szobor talapzatát firkálták össze, Putz Anita polgármester-jelölt ellenes felirattal. Borsos József polgármester, polgármester-jelölt a hivatalos Facebook oldalán számolt be az ellenfelével kapcsolatos esetről, hangsúlyozva, hogy elhatárolódnak a provokációtól. Az ügy kapcsán bejelentést tettek a Helyi Választási Bizottságnál és a rendőrségnél. A feliratot letakarták, majd eltávolították.

Székkutason nem volt kérdés, ki lesz a polgármester. Szél Istvánnak nem akadt ellenfele. Ott a részvételi adatok is nagyjából az országos szerint alakultak.