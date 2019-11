Fákat döntött ki, épületeket és síremlékeket rongált meg a szeptemberi orkán a Belvárosi temetőben. A viharkárok felszámolása már másnap megkezdődött, de még nem végeztek mindennel a szakemberek.

Szívbe markoló látvány fogadta halottak napján a temetőbe látogató olvasónkat. A szeptemberi viharban kidőlt fa megrongálta az egyik kisgyermek síremlékét. Mihály Sándorné szóhoz sem jutott a látványtól. A sírban az egyik ismerősének lánygyermeke nyugszik. A fa gyökerei kettétörték a beton járólapokat és mintegy tíz centivel megemelték a sírkövet. A balesetveszélyes fát addigra már feldarabolták, de a rönköket a helyszínen hagyták. Nem kellett volna, mert több látogató ideiglenes szemétlerakónak hitte a területet.

Kitakarították a helyszínt

Lapunk munkatársait lázas munka fogadta szerdán a helyszínen. Csaknem egy tucatnyi ember takarította a síremléket. Az avart és a szemetet összegyűjtötték és elszállították, a farönköket pedig egy kupacba rakták és fekete fóliával takarták le. A sírt akkor lehetne helyrehozni, ha a terebélyes gyökérzetet is eltávolítják a talajból.

Városszerte 1700 fát rongált meg az orkán

Gyökerestől kicsavart fákat, kidőlt villanyoszlopokat, megrongált tetőket hagyott maga után szeptemberben az az orkán, ami Szegedre és környékére csapott le. Átmenetileg a tömegközlekedés is megbénult. A Belvárosi Temető sem úszta meg: a szélvihar csaknem 125 fát döntött ki, vagy balesetveszélyes mértékben tépázott meg.

Sosem ér véget a munka

A szeptemberi szélvihar következtében a 200 ezer négyzetméteres Belvárosi temető nagy részén fák dőltek ki, hasadtak ketté, illetve nagyobb ágak szakadtak le, épületekben és sírokban keletkeztek károk. A veszélyelhárítás már az első naptól elkezdődött és a helyreállítási munkákat külső vállalkozók bevonásával folyamatosan végezik a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. munkavállalói – tájékoztatta lapunkat Makrai László, a cég ügyvezető igazgatója. A sírkertből eddig 52 tonna faanyagot szállítottak el. A szélviharban kidöntött fák gyökérzeteinek és csonkolt törzseinek eltávolítása folyamatban van, ezért még nem tudni, hogy mennyibe kerül pontosan a kárelhárítás.

Járművel megközelíthetetlen

A XXI. parcellában, ahol a kislány sírja is van, négy fát csavart ki a szél. A környező sírok miatt gépjárművel megközelíthetetlen a helyszín, ezért egyelőre nem tudni, hogy miként távolítják el a gyökérzetet. A biztosítótársaság a bejelentett károkat ellenőrzi a temetőben, különösen azokon a helyeken, ahol sírok is megrongálódtak. A biztosítóval a károk, vagy ezek egy részének a megtérítéséről tárgyalnak. Amint ezzel végeznek, valahogy a tuskót is eltávolítják a talajból. A jogszabályok szerint a megrongálódott síremlékek helyreállításáról pedig a hozzátartozóknak kell gondoskodniuk.