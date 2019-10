A babakocsi sem fogja vissza a szabálytalankodókat – balesetveszély az Oskola utcai zebránál

Nem érdekli a zebra a híd irányából lezúduló biciklisek jó részét, panaszkodott több olvasónk, és tapasztaltuk magunk is a helyszínen járva. Még a babakocsis édesanyának is beszóltak, aki át merte tolni a zebrán a gyermekét. Szakértőt kérdeztünk, aki elmondta, miért olyan veszélyes ez a rész.

Több olvasónk jelezte az utóbbi időben – köztük egy háromgyerekes édesapa -, hogy nagyon balesetveszélyes átkelni az Oskola utcai zebrán, ami a hídfeljáróhoz legközelebb esik. Nem új a probléma, korábbi cikkeinkben is foglalkoztunk már ezzel a résszel. Amikor a kerékpárosok zöldet kapnak, még fel is gyorsulnak a híd és a zebra közti rövid, lejtős szakaszon. Több példát láttunk rá fél óra alatt is, hogy inkább áthajtanak a gyalogosok között, mint hogy lassítsanak, esetleg meg is álljanak. A másik irányból pedig nagyobb forgalomnál az autók torlódnak fel. Amikor már az Oskola utca vége óta araszolnak, sok sofőr is inkább úgy dönt, nem áll meg, vagy rááll a zebrára, mert szabadulna ebből a helyzetből.

Kérdéseinkkel szakemberhez fordultunk. – A kerékpárt hajtó ember járművet vezet, ugyanaz a KRESZ vonatkozik rá, mint bármilyen más jármű vezetőjére – mondta el elöljáróban Pataki Bálint, a Csillag Autósiskola vezetője. A kijelölt gyalogátkelőn át kell engedni a gyalogost, bármelyik irányból is érkezik. A szabályokat pedig akkor is be kell tartani, ha olyan járművet vezet valaki, amire nem kell vezetői engedély, és a KRESZ nem ismerete nem mentesít ez alól. A szabályos megoldás az lenne, ha a kerékpárosok lassítanának a zebra előtt, és ha kell, átengednék a gyalogosokat – felmérést nem végeztünk, de a legtöbb esetben nem ez történt.

Tény, hogy mindig körül kell néznie a gyalogosnak, mielőtt lelép a járdáról, mert hiába neki van igaza, még a kerékpár is nagy kárt tud tenni például egy gyerekben. Ám olyan jelenetnek is tanúi voltunk, hogy a túloldalról kelt át a család babakocsistól, és a már majdnem átérő anyára kiabált rá a bicikliútnál a fékezni nem akaró, nála jó harminc évvel idősebb kerékpáros férfi: Hé, megálló! Az anya kénytelen volt megtorpanni, meglepődve mondta: de hát nekünk van elsőbbségünk!

Pataki Bálint úgy tapasztalta, a hídfeljáró és a kereszteződés a legkritikusabb pontja a városnak közlekedésszervezés szempontjából. Nagyon közel van a csomóponthoz a következő zebra – megkérdeztük, milyen megoldást lehetne találni a helyzetre. A szakértő úgy látja, ha jelzőlámpa irányítaná az említett zebránál a gyalogosokat, amit összehangolnának a hídfeljárónál álló rendőrlámpa működésével, biztonságosabb lenne ott az átkelés. Felváltva engednék át a jelzőlámpák a bicikliseket és a gyalogosokat, jóval kisebb lenne a baleset esélye. A Csillag Autósiskola vezetője hozzátette: a másik irányból érkező autósoknak is meg kellene állni a gyalogátkelő előtt, és az is szabálysértés, amikor a zebrán állnak meg araszolás közben.