Megérkeztek a védőoltások, többen már igénybe is vették

Nagy az érdeklődés Csongrád megyében az influenza elleni védőoltások iránt, Makón már tízen beadatták Kómárné Nagyfalusi Mária család- és üzemorvossal.

Csongrád megye háziorvosi rendelőibe is megérkezett az első adag influenza elleni oltóanyag, például Makóra, Kómárné Nagyfalusi Mária család- és üzemorvos rendelőjébe is. Azt mondja, ő 4-500 beteget lát el, első körben harminc, ingyenesen kérhető injekciót kapott, de ahogy fogy a készlet, úgy igényli a pótlását.

– Meglepően nagy az érdeklődés a korábbi évekhez képest, már tíz páciensem is igénybe vette az ingyenes oltást. Örülök, hogy ennyien fontosnak tartják a megelőzést. Fontos, hogy ne várjuk meg, hogy a betegség kialakuljon, hiszen szövődményeket vonzhat maga után, a betegség ideje alatt pedig nem tudunk oltani, ezért is jó, ha valaki az elkövetkezendő hetekben él a lehetőséggel és megelőzi a bajt – emelte ki Kómárné Nagyfalusi Mária.

Mint mondta, leginkább azoknak fontos beadatni az oltóanyagot, akik a munkahelyükön nagyobb veszélyeztetettségnek vannak kitéve, szív- és érrendszeri vagy tüdőbetegséggel küzdenek, de a gyerekek esetén is fontos. Hozzátette, vannak olyanok, akik ingyen kaphatják meg az oltást a háziorvosoktól, ilyenek a 60 év felettiek, a várandósok, a cukorbetegek, a szív-, érrendszeri betegségben szenvedők, a veleszületett vagy betegség, kezelés révén szerzett immunhiányos állapotban szenvedők. Továbbá a három év alatti, de fél évnél idősebb gyerekek, illetve az egészségügyi intézményekben és az állattartás területén dolgozók.

Természetesen azok is tehetnek a megelőzés érdekében, akik egyik csoportba sem tartoznak bele, ugyanis már a gyógyszertárak polcain is ott van az injekció, 2 ezer forintért bárki megvásárolhatja, majd a rendelőkben ingyen beadathatja. A makói Kígyó Patikába is több tucat érkezett, a készlet utánpótlása folyamatos – derült ki Kómárné Nagyfalusi Mária tájékoztatásából.

Járvány ugyan még nincs, de már most érdemes beadatni a védőanyagot, ugyanis az oltást követően két hét alatt alakul ki a védettség. Az influenza elleni védőoltás idén is három komponensű, két A és egy B vírusvariánst tartalmaz. Fontos, hogy az oltóanyagban nincs élő vírus, ezért megbetegíteni nem tud.