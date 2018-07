A cél a dobogó a megyei I. osztályban - Új edzővel száll harcba az SZVSE

Puskás Csaba (jobbra) már a kispadról irányít. Fotó: Török János

Nem szerepelt jól az előző évadban a Szegedi VSE: a vasutasok bár a télen is erősítettek, de a harmadik Tiszaszigethez képest nyolc ponttal kevesebbet szerezve csak az ötödik helyen végeztek a labdarúgó megyei I. osztályban. A kupa- győzelem ugyan örömteli volt, de nem jelentett gyógyírt a gyengébb bajnoki eredményre: a klub vezetése és az edző, Major László közösen úgy döntöttek, nem folytatják a munkát.A kispadra így a klubban tavasszal játékosként szerepelt Puskás Csaba ül le, akinek munkáját a klub második csapatának trénere, Terjéki Tamás segíti a következő szezon során.– Békével váltunk el Major Lászlótól, mindkét fél úgy látta, szükség van a váltásra. A célunk nem változott, bajnokesélyes csapatot szeretnénk összehozni, ebben jól állunk. Az ötödik hely csalódást jelentett, idén oda szeretnénk érni a dobogóra, annak is lehetőleg a minél magasabb fokára. Végig versenyben szeretnénk lenni a bajnoki címért – fejtette ki Kelemen Balázs klubmenedzser.A nyári transzferpiac egyik legaktívabb szereplője volt az SZVSE. A piros-kékek ugyan elveszítették az előző idény gólkirályát, a Makóra távozott Hatvani Józsefet, két kapusukat, a Kelebiára igazolt Molnár Krisztiánt és a Székkutast választó Nagy Milánt, a Vajdaságba visszatért Buza Attilát és Csanádi Istvánt, valamint az újonc Röszkéhez szerződött Tanács Rolandot is, viszont igyekeztek pótolni a veszteségeket, hiszen nyolc labdarúgóval erősítették meg keretüket.A támadósorba Csongrádról érkezett a 26 éves Juhász Sándor, valamint a Hódmezővásárhelyről megszerzett, 28 éves Szabó Mihály Dávid. A kapuba visszatért a 26 éves Csanádi Dániel, a védelmet szilárdíthatja az Ásotthalomról megszerzett, 30 éves Vastag Balázs és a SZEOL-tól igazolt, 25 éves Kormányos Kolos. Az SZVSE színeiben tér vissza a megyébe a 32 éves középpályás, Fülöp Tibor, akit a feloszló Méhkeréktől csábítottak el, a Mórahalomtól a 22 éves Pócs Dániel érkezett, valamint a Szeged-Grosics Akadémia utánpótlásából jött a 19 éves András Bálint.Az SZVSE eddigi felkészülési mérkőzésein egyaránt idegenben győztele a Szőreget (0–3) és a Kiskundorozsmát (3–5) is, a kupaselejtező első fordulójában pedig a Zsombót fogadja hazai környezetben. A Vasutasoknak komoly céljaik vannak a magyar kupában is, szeretnének eljutni az országos főtáblára.