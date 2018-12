Mária egy romos házba viszi haza ötödik gyerekét - Egy fürdőszobáról álmodik

Várjuk adományaikat



A lapunkban bemutatásra kerülő 12 család számára a jóakaratforintokat december 14-éig várjuk a Lapcom Média Alapítvány 12096705-01312657-00200005-ös számlaszámára, vagy csekken is befizethetik, amelyet hétfői lapunkhoz mellékeltünk, illetve ügyfélszolgálatainkon megtalálnak. Akinek kérdése vagy más jellegű felajánlása van, a 62/567-825-ös telefonszámon jelentkezhet munkaidőben. Bútort, műszaki cikket és egyéb, tárgyi adományokat csak abban az esetben fogadunk, ha azok megfelelő állapotúak, és a támogatott családoknak valóban szükségük van rá. Ezeket előzetes egyeztetés után a Szabadkai úti székházunkba vagy a helyileg illetékes Szeged–Csanádi Egyházmegyei Karitász irodájába vihetik el a felajánlók, vagy közvetítésünkkel közvetlenül a kiválasztott családnak is átadhatják.



Nagyon szerény körülményekről árulkodó, falu széli öreg vályogház – ilyenben lakik Kiszomboron Lehoczki Mária gyerekeivel, édesanyjával és a bátyjával. Az, hogy a körülmények szerények, szinte eufemizmus: a kétszobás háznak még rendes padlója sincs, a bútorok is ütött-kopottak, némelyiknek leszakadt az ajtaja, de az igazán riasztó a fürdőszoba hiánya.A víz ugyan bent van a házban, a konyhából pozdorjalappal leválasztott, világítás nélküli fürdőhelyiségben azonban se vécé, se kád, se mosdókagyló. Hogy tudnak így tisztálkodni? – kérdezem, mire a nagymama azt mondja, lavórban melegítenek vizet, aztán abban sorban lefürdik mindenki. A házban egyébként van kazán, de inkább a nagyszoba kandallójába fűtenek be – ez az a szoba, ahol a gyerekek aludni szoktak. – Szerencsére az önkormányzattól kaptunk fát, de egyébként mindig a téli időszak a legnehezebb – sóhajt az önkormányzatnál közmunkásként dolgozó nagymama.Az édesanyát, a 31 éves Lehoczki Máriát azért nem találjuk otthon, mert kórházban van: a napokban született ötödik gyermeke, Amira, méghozzá korábban, mint számítottak rá. Kétkilós. Így még egy darabig biztosan nem lesz együtt a család. – Nagyon nehéz volt. A baba ugyan kicsi, de szerencsére egészséges, remélem, hogy előbb-utóbb otthon leszünk – mondja. Mint kiderül, Mária öt gyereke közül egy másik nagyszülőknél, Békés megyében él. A többiek – a 9 éves Viki, a 3 éves Laci és a 2 esztendős Pisti – 2–3 évvel ezelőtt költöztek vissza Zomborra, a nagymama házába. A nagyobb gyerekek édesapja nem küld gyerektartást, a kapcsolattartással sem foglalkozik, a kisebbeké pedig azért nincs itthon, mert összetűzésbe került az édesapjával – jelenleg emiatt letartóztatásban van.A férfi egyébként építkezéseken, alkalmi munkásként dolgozott. Az ő jövedelme most kiesik, de Mária bátyja is arra panaszkodik, hogy télen nehezebb munkát találni. Most, mivel így még nehezebb helyzetbe kerültek, a családnak az eddigieknél is takarékosabban kell beosztania azt a keveset, ami van. Ez most már hét emberre a 200 ezer forintot sem éri el. – Szerencse, hogy a gyerekek megértik, elfogadják, hogy nem engedhetjük meg magunknak a drága dolgokat. Egyetlen szem édességnek is nagyon tudnak örülni. Elvagyunk napról napra – mondja Mária. A fiúkról azt állítja, nagyon elevenek, ellentétben nővérükkel. Az édesanyának nincsenek nagy tervei a jövőre nézve. – Szeretnénk túlélni, és közben amit lehet, igyekszem megadni a gyerekeknek – mondja. Amikor otthon van, az ő feladata a háztartást vinni, és ugyancsak szokott alkalmi munkákat vállalni.Milyen lesz a karácsony a Kiszombor peremén lévő romos házban? – Nem fogunk éhezni, de nagyon szerény – válaszolja a nagymama, és hozzáteszi, valószínűleg csirkét fognak enni, meg töltött káposztát szeretnének. Karácsonyfa lesz, ha csak egy aprócska is, a gyerekek kedvéért – ők, miközben beszélgetünk, fotózunk, fáradhatatlanul ugrálnak, játszanak. A legnagyobb, a harmadik osztályos Viki elcsendesül, amikor faggatni kezdem. Annyit azért elárul, a matek a kedvenc tantárgya, többnyire négyes-ötös tanuló, és nagyon szeret rajzolni. Amikor arról kérdezzük, milyen karácsonyi ajándékra vágyik, lehajtja a fejét és hosszasan hallgat. Végül nagy nehezen kiböki: – Egy telefonra. Édesanyja pedig – kitalálni sem nehéz – egyszerűen egy apró fürdőszobáról álmodik.