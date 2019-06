A külföldre utazók fele nem köt biztosítást, pedig az akkor is hasznos, ha már rendelkeznek európai egészségbiztosítási kártyával (ekk) - mondta a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) elnökségi tagja az M1 aktuális csatornán szerdán.



Molnár László hozzátette: ha egy külföldre utazó csak EU-s egészségbiztosítási kártyával rendelkezik, akkor csak állami intézményeknél jogosult ellátásra, és egyes országokban az ellátás 10-20 százalékos önrész kifizetésével is jár, ami több ezer eurót is jelenthet.



Nem mellékes, hogy az ekk-tól eltérően az utasbiztosítás felelősséget vállal a poggyászkárokra és a beteg esetleges szállítására, valamint a bajba került utasoknak 24 órás telefonos asszisztenciát is nyújt - fűzte hozzá.



Mint elmondta, a legfrissebb statisztikák szerint a külföldre utazók 20 százaléka az indulás előtti utolsó napokra hagyja biztosítása megkötését.



Ez rossz tendencia, hiszen az utasbiztosítás nemcsak szükséges, de az utazási célpont és a tervezett program alapján célszerű "testre szabottan" megkötni azt - hangsúlyozta Molnár László.



