A versenyhivatal tájékoztatókkal segíti a nyaralni indulókat

Kollár Kinga ismertetése szerint az összefoglaló tájékoztatókat a beérkező panaszok és az eljárások tapasztalatai alapján állították össze az utazóknak. Évente nagyjából ezer panaszt kezelnek, ennek csaknem harmada az utazással kapcsolatos bejelentés - közölte.Kiemelte, hogy gyakori a repülőtársaságokat érintő panasz, az elmúlt tíz évben 13 ilyen eljárást folytattak le. A repülőtársaságok nagyon kedvezőnek tüntetik fel a jegyeik árát, később kiderül, hogy ezek még sem annyira kedvezőek, mivel bizonyos költségeket nem számítottak bele - mondta.Kollár Kinga arra is felhívta a figyelmet: utazás előtt érdemes alaposan tájékozódni az utazási ajánlatokról, hogy részletesen mit tartalmaz az ár. A buszos utazásokkal kapcsolatos panaszok is gyakran érkeznek a GVH-hoz, mivel ezek sem mindig tartalmazzák a teljes költséget - sorolta.A GVH tájékoztatója aoldalon található, és a közösségi médiában is közzétették.