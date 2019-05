EP-választás - Gulyás: a bevándorlás ügyében és a keresztény kultúra védelmében nincs kompromisszum

A bevándorlás elutasításának kérdésében és a keresztény kultúra védelmében a Fidesz-KDNP senkivel nem köt kompromisszumot - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken Óbudán, az Üzenjük Brüsszelnek: a bevándorlást meg kell állítani! című országjáró kampány részeként tartott lakossági fórumon.



Gulyás Gergely az Európai Bizottság elmúlt ötéves munkájáról azt mondta: ez az időszak két dologról lesz emlékezetes, a migrációról és a Brexitről.



Szerinte a brüsszeli bizottság nagyon rossz választ adott a migrációs válságra, "az anarchia pártjára állt", a külső határvédelem betartatása helyett "az anarchiát ünnepelte", és azokat tekintette rossznak, akik be akarták tartani a schengeni egyezményt.



Emellett eljutottunk oda - folytatta -, hogy az Egyesült Királyság, amely annak idején a francia ellenkezés dacára is kitartóan csatlakozni akart az EU-hoz, egy demokratikus választáson úgy döntött, nem akar az unió tagja lenni.



A miniszter arról is beszélt, hogy Magyarország szabad akaratából mindig is Európához tartozott, az unióhoz 15 éve csatlakozott, a mérleg azonban vegyes. 2004 és 2010 között ugyanis Magyarország a lehető legcsekélyebb mértékben sem tudta kiaknázni a lehetőségeit, ez az "elpazarolt" időszak a leszakadás hat éve volt, 2010 óta azonban - ugyan nagy nehézségek árán, de - az ország talpra állt, erősödik - közölte.



Kitért arra is, hogy az EU-t belső viták gyengítik, Nyugat-Európa nem tudja elfogadni az övétől eltérő álláspontokat, a magyar kormány és a kormánypártok ezért állnak folyamatos támadás alatt.



Szerinte egyébként az európai vitákban - például a nemzeti érdekek képviseletének kérdésében és a bevándorláspolitika ügyében - a magyar társadalom lényegesen szélesebb köre ért egyet a Fidesz-KDNP-vel, mint más közéleti kérdésekben. Ez az jelenti, hogy vannak a párthatárokon átívelő nemzeti ügyeink - mondta.



Az európai parlamenti (EP-) választásról szólva Gulyás Gergely kiemelte, a Fidesz-KDNP magasra tette a lécet, hiszen korábbi EP-választási eredményei alapján Európa legerősebb pártszövetsége, és ezt a pozíciót meg kell tartani ahhoz, hogy a brüsszeli vitákban a magyar kormánypártok hangját kellő erővel hallani lehessen.



Belpolitikai ügyekben a Miniszterelnökség vezetője azt mondta: politikai ellenfeleik elképesztően durva kampányt folytatnak, ugyanis már nemcsak a politikai ellenfeleket, hanem azok választóit is minősítik, szidalmazzák, patkánynak nevezik, ami minden határon túlmegy. Ráadásul az illetékes párt nem kizárja az így fogalmazó "illetékes elvtársnőt", hanem elkezdi ugyanezt a jelzőt használni politikai ellenfeleire - jegyezte meg.



Kijelentette: ma azok a szavazatok hasznosulnak az ország érdekében, amelyeket a Fidesz-KDNP-re adnak le a választók.



Európának és Magyarországnak ekkora jelentőségű EP-választása még nem volt, mint a most következő - összegezte szavait Gulyás Gergely, szavazásra buzdítva a jelenlévőket.



Menczer Erzsébet, a Fidesz választókerületi elnöke szintén arról beszélt, hogy egy EP-választásnak sem volt még akkora tétje, mint a mostaninak. "Rabok leszünk vagy szabadok? Mit hagyunk itt a gyermekeinknek, unokáinknak?" - szavai szerint ez a tétje a szavazásnak.



"Mutassuk meg Európának, hogy mi szeretnénk a hazánkat, a kultúránkat, a nemzetállamokat megőrizni!" - szólított fel.