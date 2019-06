Fidesz: Gyurcsányék az adócsökkentéseket is veszélyeztetik

Gyurcsányék az adócsökkentéseket is veszélyeztetik - mondta Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese a jövő évi adótörvények keddi országgyűlési vitájára reagálva budapesti sajtótájékoztatóján. Böröcz László rámutatott: a jövő évi adótörvények a Fidesz által megkezdett adócsökkentési politika folytatását képezik. A 2020-as adótörvény és a gazdaságvédelmi akció több ponton is tartalmaz adócsökkentési terveket.Júliustól tovább csökkennek a munkát terhelő adók, a szociális hozzájárulási adó 17,5 százalékra mérséklődik. Januártól a kisvállalati adó (kiva) kulcsa is csökken, egy százalékkal. Több adófajta megszűnik, egyszerűsödik az adórendszer, és növelik a fejlesztési adó kedvezményeit - sorolta, hozzátéve: mindezek a magyar vállalkozások jövőbeni fejlődését segítik elő.A fideszes politikus kiemelte: a Fidesz-KDNP továbbra is az adócsökkentés politikáját folytatja, mert mióta csökkentik az adókat, nő a gazdaság. Európa legnagyobb növekedését produkálta a magyar gazdaság 5,2 százalékos bővüléssel az első negyedévben - tette hozzá.Böröcz László azt mondta: nő a foglalkoztatás, 2010 óta 800 ezerrel többen dolgoznak, ami azt jelenti, hogy ma a munkaképes korú lakosság 70 százaléka dolgozik. Emelkednek a bérek is, 2010 óta a nettó átlagkeresetek több mint 70 százalékkal bővültek, a családi adókedvezményt is beszámítva. Továbbra is biztosítják a gyermekesek számára a családi adórendszert, ez havi több tízezer forintot hagy a családok zsebében - jelezte.A kormánypárti politikus ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az eredményeket meg is kell védeni. Minden jel szerint ugyanis a Gyurcsány-család átvette az ellenzék irányítását, és ott tartanak, hogy Gyurcsányék veszélyeztetik az adócsökkentéseket.Felidézte, hogy 2002-10 között, kormányzásuk alatt Gyurcsányék a gyermekeket nevelő családok, a munkavállalók és a vállalkozások adóját is sorozatosan emelték. Az adóterhek folyamatos növelésével tönkre tették a gazdaságot, megnehezítették a családok életét és csökkentették a béreket. Egyik első dolguk az volt, hogy elvették a gyerekes családoktól a családi adókedvezményt, és agyonadóztatták a magyar vállalkozásokat. Gyurcsányéknak soha nem a magyar gazdaság, és a magyar vállalkozások érdekei voltak a fontosak, mindig a külföldi multiknak kedveztek - értékelt. Szerinte ezt mi sem mutatja jobban, minthogy nemrégiben egy baloldali újságíró arról értekezett, hogy a 2002-10 között a Gyurcsány-kormány annyira a külföldi, multinacionális cégeknek akart kedvezni, hogy a baloldalt támogató magyar vállalkozások nagy része teljesen elpártolt a baloldaltól.Böröcz László kitért arra is, hogy a mostani 9 százalék helyett 19 százalék volt a társasági adó, és rengeteg kisadóval húzták le a vállalkozásokat, az adóemelésekkel pedig nemcsak a vállalkozásokat tették tönkre, hanem munkahelyeket szüntettek meg, gyakorlatilag lehetetlenné tették a béremeléseket. Összegzése szerint Gyurcsányék ma is veszélyeztetik az adócsökkentéseket, nemcsak azért, mert eltörölnék ezeket a kedvezményeket, hanem azért, mert az Európai Parlamentben azt a politikát képviselik, hogy el kell venni a tagállamoktól a nemzeti és gazdasági szuverenitást, átadva Brüsszelnek a döntés jogát.A fideszes politikus azt mondta: gyakorlatilag a brüsszeli bürokraták döntenék el, hogy a magyar családoknak és vállalkozásoknak mennyit kellene adózniuk. A jövő évi adótörvények parlamenti szavazásakor ismét ki fog derülni, hogy ki áll a magyar vállalkozások és a magyar családok oldalán - rögzítette.