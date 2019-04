Figyelem! Változik a vonatok közlekedési rendje május elsején

Május elsején a vonatok az ünnepnapi menetrend szerint közlekednek. A menetjegyek vásárlásáról érdemes most is időben gondoskodni, illetve kihasználni az automatás és az online jegyváltás nyújtotta kényelmet. - áll a MÁV közleményében.



A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a MÁV-START azt javasolja utasainak, hogy a menetjegyeket és a helyjegyeket elővételben váltsák meg, illetve vegyék igénybe az internetes vagy a Vonatinfó mobilalkalmazásból elérhető jegyvásárlási lehetőséget is. A megfelelő mobiltelefonon, tableten is bemutatható e-vonatjegy előnye, hogy kényelmesen, sorban állás nélkül a nap 24 órájában meg lehet vásárolni, és 10 százalékkal olcsóbb a pénztárban váltott jegyeknél. Az utasok az ünnepnapon is csaknem 150 csúcsidőn kívüli, kevésbé kihasznált járatra válthatnak jegyet 20 százalékos kedvezménnyel, amennyiben online vásárolják meg.



Az InterCity-vonatokhoz a helyfoglalások figyelembevételével – a lehetőségekhez mérten – pluszkocsikat kapcsol a vasúttársaság. Az InterCity-vonatokon kívül a gyors-, sebes- illetve személyvonatokat is választhatják az utasok.



A Balatonra és a Velencei-tóhoz utazóknak május elsején is érdemes az előszezoni járatokkal kibővült vasúti kínálatból választani.