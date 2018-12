Főként magányosak hívják a lelkisegély-szolgálatot advent idején

Főként a magány, a kapcsolatok hiánya miatt hívják az adventi időszakban az éjjel-nappal elérhető telefonos lelkisegély-szolgálatot a 116-123-as számon - hangzott el az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában.



Dudás Erika, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének szakmai vezetője közölte: a telefonszám ingyenesen hívható minden hálózatból. Országszerte 18 stáb várja a hívásokat karácsonykor is - tette hozzá. Mint elmondta, az egyedüllét, az egészségi állapottal összefüggő problémák, félelmek, anyagi gondok, valamint munkahelyi konfliktusok miatt fordulnak hozzájuk az emberek. Az adventi időszakban emelkedik a hívások száma és tartalmuk is változik, főként a magányról, a kapcsolatok hiányáról, az elhunyt hozzátartozókról, a messze élő családtagokról esik szó. Szólt arról is, hogy tavaly több mint 150 ezer hívásuk volt, idén pedig várhatóan a 200 ezret is eléri ez a szám.